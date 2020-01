Riadalom Bábolnán: tizennégy lövéssel akadályozták meg a robbanást

Kedden délelőtt tűz keletkezett egy felújítás alatt álló üzemcsarnokban Bábolnán, ahol egy acetilén palack gyulladt ki. A tartályt végül kilőtték, az akció idejére 168 embert biztonságos távolságba telepítettek.

Kora délután a korábbi nagy izgalomra már nem sok minden utalt Bábolnán, ahol az Erzsébet utcába kellett riasztani a tűzoltókat. Ahogy arról a nap folyamán beszámoltunk, egy acetilén palack kapott lángra egy csarnokban. A felújítás alatt álló üzemcsarnokkal szembeni füves terület mellett még ott állt egy tűzoltó autó, benne négy tűzoltóval, akik arra vártak, hogy a tartályból távozzon a maradék gáz is.

A megyei katasztrófavédelem szóvivője, Varga Mihály Sebestyén elmondta, a hegesztőgázt tartalmazó tíz köbméteres palack munkavégzés közben kezdett lángolni, a nyakán lévő nyomásszabályzó közelében. A tűzoltóság négy autóval vonult a helyszínre, vízsugárral hűtötték a palackot és környezetét, valamint átszellőztették az épületet. A tűz az épület falaira és a tetőre nem terjedt át.

A helyszínen megtudtuk, a palack nem forrósodott át teljesen, így könnyebb volt megakadályozni a robbanását is. Az épületből a közeli rétre vitték át a tartályt, ahol a megyei rendőr-főkapitányság szakembere tizennégy lövést adott le a palackra, amelyből a nyomás alatt lévő gáz eltávozott.

Az akció ideje alatt a közvetlen közelben lévő Bábolnai Százszorszép Óvodából és Bölcsődéből száztizenhét gyermeknek és emellett huszonhét felnőttnek kellett ideiglenesen a sportcsarnokba mennie. Lipótné Horák Valéria intézményvezető elmondta, először a kis óvoda épületét kellett elhagyniuk, majd tíz perc után a rendőrség arra kérte őket, hogy a nagy óvodát is ürítsék ki. Erre azért volt szükség, mert a tartályból kiszabadult gáz miatt betörhettek volna az ablakok, amelyek sérülést okozhattak volna. Végül azonban az ablaküvegekben sem esett kár. A gyerekeket öt-tíz perc alatt felöltöztették és átsétáltak velük a sportcsarnokba. Az ovisok egyáltalán nem ijedtek meg a tűzoltó- és rendőrautók látványától sem, a csarnokban pedig nagyon jól érezték magukat. Pár héttel ezelőtt tűzriadó gyakorlatot is tartottak az intézményben, így ezt is játéknak fogták fel a gyerekek.

Az elsődleges információkkal ellentétben a lovardát nem kellett kiüríteni, „csak” egy közeli irodaépületet kellett elhagynia az ott dolgozó huszonnégy felnőttnek.