A megyei rendőr-főkapitányságnál kérdeztünk rá a vasárnapi, tatabányai baleset részleteire. Mint kiderült, nem kicsit volt ittas a sofőr, aki egy gyerekjátékot is eltrafált a kertben.

Korábban is beszámoltunk már önsorsrontó sofőrökről, elkövetőkről, és az az autóvezető, aki vasárnap Bánhidán csapódott be egy kertbe, szintén felkerül erre a „listára”, ugyanis nem semmi, amit művelt. Ahogy arról beszámoltunk, vasárnap történt a baleset a Berecska utcában: egy autó, a kerítést átszakítva a kertben állt meg.

A megyei rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, egy 41 éves tatabányai nő vezette az Audit. A Jókai utcából érkezett a Berecska utcai kereszteződésbe, de a kanyart nem tudta bevenni, így száguldott be a kertbe. Annak, hogy nem sikerült a kanyarodás, két igen egyszerű oka volt: az egyik, hogy nem az útviszonyoknak megfelelően vezetett, a másik pedig, hogy ivott. Nem is keveset. Ezt már a szonda is kijelezte, aztán a kórházban a vér- és vizeletvizsgálat meg is erősítette.

Egyébként a nő nem csak másokra, magára sem gondolhatott, ugyanis a biztonsági öve sem volt bekötve. A kertben egyébként letarolt egy trambulint is, amiben, tekintettel arra, hogy nem sokkal 19 óra után történt a baleset, akár gyerek vagy gyerekek is ugrálhattak volna. A nő mindemellett egy kerti csapnak is nekiment, és mint megtudtuk, kicsit mégiscsak sikerült eltalálni a villanyoszlopot is a kocsijával, mielőtt átszakította a kerítést. A jogosítványát azonnal elvették a rendőrök.