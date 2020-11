Pokollá tette a leányvári nő életét: börtönt érdemelt a zaklató férfi

Zaklatás vétsége, magánlaksértés bűntette és testi sértés bűntette miatt, az ügyészség vádirata alapján letöltendő börtönbüntetésre ítélte a férfit.

Az Esztergomi Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi és a nő 2017 májusától 2018 szeptemberéig szerelmi viszonyt folytattak, melynek a nő vetett véget. Ezt a férfi nem akarta elfogadni, ezért személyesen és minden kommunikációs csatornán annak ellenére igyekezett a sértettel felvenni a kapcsolatot, hogy az folyamatosan elutasította őt. A nőt próbálta rábírni, hogy folytassák a viszonyukat.

A férfi telefonon zaklatta volt szerelmét: 2018. szeptember 3-tól 2019. január 2-ig 118-szor hívogatta, több üzenetet is küldött neki. Minden alkalommal bűntudatot igyekezett kelteni a nőben, továbbá öngyilkossággal, illetve a nő lányainak bántalmazásával fenyegetőzött. Emellett többször személyesen is felkereste a exét. Egyszer még azt is megtette, hogy kifeküdt a nő leányvári háza elé, a 10-es főút közepére, közben folyamatosan kiabált.

Dr. Horváth Sándor, a megyei főügyészség helyettes szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta azt is, hogy a férfi 2019. február 11-én 13 órakor a leányvári kultúrotthonban, a nő egyik rokona temetése utáni toron kereste volt párját, innen a gyászolók küldték el a férfit. Ha a közelébe nem tudott férkőzni, akkor távcsővel és infrakamerával figyelte áldozatát a lakása közelében, és ahova követte őt.

Az i-re a pontot az tette fel a nőnél, amikor zaklatója 2019. január 31-én 22 óra 20 perckor a nő leányvári házának udvarára, és a garázsba akarata ellenére bement, ott a nőre támadt, test szerte ütlegelte. Az elszenvedett sérüléseket okozó bántalmazás alkalmas volt 8 napon túli sérülés okozására.

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint az ügyészség indítványa alapján az Esztergomi Járásbíróság a visszaeső férfit 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte és 4 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője felmentésért és enyhítésért fellebbezett.