Paprikaspray-vel fújták le a kertben ugató kutyát Füzitőn

Paprika­spray-vel fújt le egy kutyát egy férfi a közelmúltban Almásfüzitőn. A támadó azt mondta, miért ne fújhatta volna le, ha zavarta az ugatása.

Az állat gazdája édesanyjának telkén, a kerítés mögött tartózkodott, így semmilyen veszélyt nem jelentett támadójára.

– Alfa már jobban van, habár az eset után kicsit furcsán viselkedett – mondta el a Kemma.hu-nak a kutya gazdája, Máté. – Éreztem, hogy fél. Velem szokott aludni, de ezúttal az ágy alá bújt be.

Máté éppen látogatóba érkezett édesanyjához, aki Almásfüzitőn él. Ezen alkalmakkor Alfa is mindig elkíséri, nagyon jól érzi magát a kertben. Barátságos, de mint minden kutya, néha szívesen ugat a kerítésen keresztül. Máté elsétált közelben élő keresztanyjához, addig Alfa édesanyjánál maradt.

– Az öcsém hívott fel, hogy kiment a kertbe, mert Alfa nyüszített és erősen morgott – idézte fel Máté. – Ekkor látta, hogy egy ember a kerítésen keresztül fújja a kutyát. Az öcsém számonkérte és feltartotta. Közben én is siettem oda, megkérdeztem, mégis mit művelt, hogy gondolta ezt. Még neki állt feljebb, miszerint, hogy kérhetem számon, és miért ne fújhatná le a kutyát, zavarja az ugatása.

A tulajdonos arról is beszélt, Alfa minden kutyával és emberrel barátságos, okos, jól nevelt eb, aki póráz nélkül is szót fogad.

Máté rendőrt hívott. A járőrök elmagyarázták a férfinak, nem fújhatta volna le a kutyát, hiszen az állat a kerítésen belül van. Máté közben az állatorvost is felhívta, aki azt tanácsolta, mielőbb fürdesse le az ebet. A rendőrök távozása után állatorvoshoz is elvitte Alfát. Az orvos megnyugtatta a gazdát, a kutya rendbe jön, mert szerencsére nem dagadt be sem a feje, sem a szeme.