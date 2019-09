Börtönbe küldené az ügyészség a komáromi óvodákra szakosodott betörőt

Vádat emelt a Komáromi Ügyészség a férfi ellen, aki tavasszal többször is betört komáromi óvodákba, és onnan élelmiszert lopott.

A Komáromi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be a Komáromi Járásbírósághoz annak a június óta letartóztatásban levő férfinek az ügyben, aki tavasszal egy héten belül kétszer is betört egy komáromi óvodába. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk: az ügyészség vádiratban azt indítványozta, hogy a bíróság a vádlott letartóztatását tartsa fenn az ügydöntő határozata kihirdetéséig. Továbbá az ügyészség javasolta azt is, hogy amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, úgy őt a bíróság 1 év 2 hó börtönbüntetésre, valamint közügyektől eltiltásra ítélje.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 34 éves férfi május 30-án éjszaka az óvoda ablakát – testi erővel – benyomta és így jutott be az épületbe. A konyhában élelmiszereket vett magához, majd távozott. A komáromi rendőrök május 31-én állították őt elő. A férfit a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták, és a bűncselekmény elkövetését beismerte.

A büntetőeljárás során az is kiderült, hogy a tettes egy héttel korábban is volt az óvodában, ahová szintén az ablakon keresztül jutott be. Ekkor is a konyhában járt, ahonnan sajtokat lopott.

A férfi ez esetben sem tagadott, sőt, szintén beismerő vallomást tett. Mindkét esetben lopás vétség miatt indult büntetőeljárás vele szemben. A nyomozók a kutatás során, az ellopott termékek egy részét megtalálták és lefoglalták. Az ácsi lakost őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A férfi egyébként már márciusban megdézsmálta egy másik óvoda konyháját,akkor egy ácsi intézménybe tört be, és onnan szalámit lopott.