Ősszel több baleset történik, mint télen, a csúszós utakon

Mint arról beszámoltunk, kedden délután egy autó Héreg irányából Tarján felé haladt, amikor egy balra ívelő útkanyarulatban megcsúszott és a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba áttérve ütközött a szemből, szabályosan érkező autóval, melynek hatására a jármű kettészakadt. A sofőr és egyik utasa életveszélyesen megsérült, míg a másik utas, egy 32 éves férfi a helyszínen életét vesztette. A szemből érkező jármű vezetője szintén súlyosan megsérült.

Hogy pontosan mi volt a baleset kiváltó oka, azt csak a szakértői értékelés után lehet megtudni, az azonban bizonyos, hogy ezen az útszakaszon gyakoriak a hasonló esetek. Az Országos Rendőr-főkapitányság adatai szerint ősszel amúgy is több baleset történik, mint télen. Ugyanis télen az autósok tudják, hogy a jeges, havas utakon óvatosabban kell vezetni. Arra azonban már kevesebben gondolnak, hogy a párás köd és a nedves falevél miatt ősszel is ugyanannyira csúszósak az utak.

Györke Kálmán rendőr őrnagy a Tatabányai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője elmondta: az október és a november a leginkább „útra hulló faleveles” hónap, ilyenkor az átlagosnál óvatosabban célszerű haladni erdős útvonalakon, valamint fás területek, ligetek környezetében. A rövidebb nappali időszak következtében kialakuló fáradság miatt nő a reakcióidő, a féktávolság pedig a megváltozott útviszonyok miatt szintén hosszabb lesz. Hirtelen fékezés során pedig nagymértékben nő a megcsúszás veszélye.

– A falevél-jelenség a kezdő vezetőknek kihívást jelent, hiszen ők még nem tapasztalhatták meg ezt a jelenséget. De a motorosoknak is jobban kell figyelniük, hiszen a két kerék hamarabb megcsúszik, mint a négy kerék – figyelmeztetett a veszélyekre a rendőr.

A nedves falevél is csúszik, mint a hó

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság is az őszi utak veszélyeire figyelmeztet: az autók kerekének a csúszásfoka függ a lehullott falevélréteg vastagságától, nedvességtartalmától, a ráhullott csapadék mennyiségétől. A falevél csúszósságával kapcsolatban több autógyártó is teszteket végzett, a Ford például a belgiumi tesztpályáját borította be falevéllel és súrlódástesztelő eszköz segítségével mérte a csúszás változásának mértékét. A teszt során igazolták, hogy a nedves falevelek legalább annyira csúsznak, mint a hó!

A szakember kiemeli, hogy ezek a megváltozott közlekedési feltételek komoly próbára teszik a járműveket is. Ezért nagyon fontos, hogy elindulás előtt jól felkészített, biztonságos, megfelelő műszaki állapotú járművel induljunk útnak. Ráadásul ősszel az aránylag jó látási viszonyok mellett is gyakran, váratlanul futhatunk bele a ködösebb területekbe, és a látótávolság az egyik pillanatról a másikra néhány méternyire is lecsökkenhet.