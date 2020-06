Oroszlányban mutatták be az elektromos lábtörlőt, amely megvédheti lakásunkat

Tucatnyi érdeklődő fordult meg a rendőrség Házhoz megyünk programján tegnap Oroszlányban. Ma Tatabányára, holnap pedig Tatára gördül be a mobil bűnmegelőzési centrum.

Áldozat- és vagyonvédelem valamint idősek elleni bűncselekmények megelőzése volt a célja a rendőrség kitelepülésének. A program a Házhoz megyünk címet kapta. Mindettől azt remélve, hogy minél több érintetthez eljutnak majd a rend őreinek óvatosságra intő szavai.

Tegnap, megyénk első állomására érkezett a mobil bűnmegelőzési centrum – hétköznapi nevén kisbusz –, amelynek segítségével a szakemberek „házhoz” tudták vinni az apróbb vagyonvédelmi eszközöket. Oroszlányban Pretsner Ramóna várta az érdeklődőket.

A kiemelt főelőadó pár perces bemutatót tartott, hogyan védhető meg otthonunk az illetéktelen behatolóktól. Kézről kézre járt például az ablaküvegre használható fólia, ami az ablakbetörések ellen nyújthat nagy segítséget. De olyan zárbetétet is ajánlottak, ami nem, vagy nagyon nehezen letörhető. A bemutatón szerepelt nyomásérzékelővel ellátott elektromos lábtörlő is, ami a bejárati ajtó előtt vagy előszobai szőnyeg alatt is használható. Abban az esetben, ha rálép a váratlan vendég az éj leple alatt, élénk riasztó hangjával figyelmezteti a házigazdát.

Csakúgy mint az elektromos ajtóék, aminek egyetlen hátránya van csupán. Igaz, hogy senki nem tud bejönni az ajtón, azonban megszorítja azt – tudtuk meg Pretsner Ramónától, aki a helyszínen is felhívta többek figyelmét erre az apróságra. A kisbuszban tároltak még belépésérzékelőt illetve mozgásérzékelő lámpát. Legutoljára pedig egy széfet láthattunk, amit értéktárgyaink védelme érdekében ajánlottak.

Kérdésünkre, amely a bemutatott eszközök beszerzésére vonatkozott, rögvest érkezett válasz. Minden tárgy néhány ezer forintból megvásárolható és bármely barkácsüzletben kapható. A prevenciós programon mindenki választhatott a promóciós ajándékok közül. Az a résztvevő, aki a járványügyi helyzetre való tekintettel maradt távol, júliusban bepótolhat mindent.