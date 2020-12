Óriási európai csalássorozatot vezényelt le az esztergomi férfi

A tettesek épp csak megszűnt cégek referenciáival vállaltak szállításokat, így aztán a szállíttatók alaposan meglepődtek, hogy az áru sohasem érkezett meg a címzetthez.

Egy fuvarozási csalóbanda elfogásának kalandos történetét a Zsaru Magazinnak mesélték el az esztergomi rendőrök. Az ügy tavasszal indult, amikor egy lengyel fuvarszervező cég Feljelentést tett Magyarországon. A feljelentésben az állt, hogy március 13-án az interneten keresztül megállapodást kötöttek egy magyar szállítmányozási vállalattal, hogy az kétkamionnyi, összesen 42 tonna fagyasztott húst szállít Németországból Gyulára, de a mintegy 30 millió forint értékű szállítmány nem érkezett meg.

A rendőrök nyomozásba kezdtek, amelynek korai szakaszában kiderült: a fuvarozás világában nem egyedi módszerrel csalt a fuvarozó cég. A rendelkezésre álló szerződések alapján annyi tudható volt, hogy a szállítást egy olyan társaság végezte, amely a szerződéskötés időpontjában már nem vállalt fuvarokat.

– Két nagy internetes platform szervezi a nemzetközi fuvarokat, és ezekre csak olyanok jelentkezhetnek be, akiket alaposan ellen­őriznek – mesélte a részleteket Petrovics Zoltán zászlós, az Esztergomi Rend­őrkapitányság nyomozója. – A csalás mégis megtörténhet, ugyanis a lényege az, hogy a csalók tönkrement vagy más okból bezárt cégeket vesznek át, és mivel egy-két nap alatt nem fut át ezek megszüntetése a hivatalos helyeken, így a fuvarszervező platformon rövid ideig még érvényesek a cég korábbi referenciái. Vagyis az immár csalók által átvett szállítási céget rövid ideig még hitelesnek lehet feltüntetni. Igaz, a bűnözőknek minden akciójukhoz új céget kell szerezniük, de ez nem különösebben nehéz – emelte ki Petrovics Zoltán.

A nyomozás során képbe került néhány, ebben a csalásfajtában igencsak járatos esztergomi férfi, köztük a 47 éves P. R., így bár a nyomozást a Gyulai Rend­őrkapitányság kezdte, az Esztergomi Rendőrkapitányság vette át. Eleinte kevés adatuk volt, a nyomozók annyit tudtak, hogy a csaláshoz használt kamionok P. R. használatában vannak, és Németországban a rakodás idejére lopott rendszámokat szereltek fel rájuk. Az azonban nem derült ki, hogy a hús hová került, mi lett a sorsa.

Miközben folyt a nyomozás, kiderült, ugyanez a társaság október 12-én egy nagy-britanniai társasággal állapodott meg abban, hogy Németországból kamionnal parfümöt szállít a szigetországba. Az elkövetők október 13-án egy telephelyen valóban felpakolták a 62 raklapnyi parfümöt a kamionokba, ám a szállítmányt nem Nagy-Britanniába vitték, hanem Magyarországra, azért, hogy azt maguk értékesíthessék.

Október 18-án egy csornai kamionparkolóban akarták eladni a szállítmányt, ekkor ütöttek rajtuk a zsaruk. Az elfogásban az Esztergomi Rendőrkapitányság munkatársai mellett a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei is közreműködtek. A tettesek ezzel a cselekményükkel több mint 215 millió forintos kárt okoztak, ráadásul a parfümök piaci értéke ennek a háromszorosa.

– Az elfogáskor a csornai kamionparkolóban éppen át akarták nézni az árut, ezért háttal egymás mögé tolatott a két kamion – folytatta a történetet Petrovics Zoltán. – Tavaly december óta egyébként további 16 hasonlóan elidegenített szállítmányról is felmerült, hogy a fent említett társasághoz köthető. Jellemzően Németországban rakodtak fel különféle árucikkeket, amelyeknek vagy az országba, vagy más európai államba kellett volna eljutniuk, de a célállomásra sohasem érkeztek meg. P. R.-hez köthetően egy csokoládészállítmány is képbe került, valamint különféle, ugyancsak szállítás során eltűnt energiaitalok.

De a csalók főként a hűtött árukra utaztak, és nem véletlenül. A külföldi cégek ugyanis biztosítást kötnek a szállítmányokra, így aztán, ha az eltűnik, gyakran nem is jelentik. Hiszen a biztosító fizet, ők pedig egy rendőri siker esetén hiába kapnák vissza a nyomozás végén a hűtött árut, azt már amúgy sem tudnák értékesíteni: nem lehet igazolni ugyanis, hogy az eljárás során folyamatos volt-e a hűtés – tette hozzá a nyomozó.

Az ügyben az esztergomi nyomozók kilenc embert hallgattak ki gyanúsítottként csalás és orgazdaság bűntettének elkövetése miatt. A fentebb említett P. R.-en kívül a 47 éves D. I.-t (47), a 36 éves F. R.-t (36) és 37 B. E.-t (37) őrizetbe vettek, és az Esztergomi Járásbíróság október 21-én és október 22-én elrendelte letartóztatásukat. A nyomozók az eljárás során hat nagy értékű személygépkocsit, műszaki cikkeket, pénzt, három kamiont is lefoglaltak, amiből kettő tele volt a lopott rakománnyal. A lopott árucikkek egy része is előkerült. A csalások és az elkövetők számának megállapítására a nyomozás még folyik.