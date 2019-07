Olvasónk a bánhidai tűzról: „Arra ébredtem, hogy vágni lehet a füstöt”

Szombatra virradó éjszaka kigyulladt egy ház tetőszerkezete Tatabányán.

Teljes terjedelmében leégett egy családi ház tetőszerkezete Tatabányán, a Moravcsik utcában szombatra virradó éjszaka. A bánhidai tűzesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották. Az épületben senki sem tartózkodott, amikor a helyszínre értek az egységek, amelyek eloltották a lángokat.

Egy közelben élő olvasónk elmesélte, milyen volt az éjszaka.

– Félelmetes éjszakánk volt. Arra ébredtem, hogy vágni lehet a füstöt nyitott ablak mellett a hálóban. Hajnali kettő lehetett. Még most is érezni az utcában az égett szagot. A tűzoltók zseniálisan működtek, a tűz nem terjedt tovább. Rettenetes belegondolni, mi lett volna, ha…. idézet fel, hozzátéve, hogy a mentősök is ott voltak, kérdezték, hogy a füst okozott-e problémát valakinek.

– Okozott, de azon csak a későbbi szél tudott segíteni, ami elvitte a füstöt, a faszerkezet égett szagát, ami többünknek csípte a szemét, kaparta a torkát – tette hozzá olvasónk.

A Drone Tatabánya légi felvételt is készített a helyszínen: