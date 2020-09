Nemi erőszak Esztergomban: első fokon 5 évet kapott a férfi

Az esztergomi bíróság a szexuális erőszak bűntette miatt indult ügyben ítéletet hozott a férfi ellen. Az ítélet nem jogerős.

Dr. Reszl Ildikó megyei főügyész a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a férfi augusztus 8-án hajnali 2 óra körül ittas állapotban az Esztergom, Simor János utcában sétált. Ekkor látta, hogy a szintén ittas sértett nő és barátja az egyik kocsma előtti virágágyásban alszanak.

Az elkövető előbb önkielégítést végzett, majd az alvó nő alsóruházatát lehúzta és közösült a nővel. Eközben kihívták a rendőröket a helyszínre. A férfit a rendőrök kiérkezése állította le. Dr. Horváth Sándor, a megyei főügyészség helyettes szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az elkövető a rendőrségi kihallgatása során beismerő vallomást tett, az ügyészség őt az elkövetés utáni három hónapon belül, szeptember 4-én bíróság elé állította.

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint az Esztergomi Járásbíróság a férfit szexuális erőszak bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre ítélte és 6 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott beismerő vallomását és büntetlen előéletét, súlyosító körülményként pedig az önhibából eredő ittas állapotban történt elkövetést. Emellett azt is, hogy a cselekmény a lakosság biztonságérzetét súlyosan sértette, az ügyet közfelháborodás övezte. Az ítélet kihirdetését követően az ügyészség indítványára a férfit a bíróság letartóztatta. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője azonban a döntés és a letartóztatási végzés ellen is fellebbezést nyújtott be.