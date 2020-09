Migránsokat szagolt ki az M1-esen az újonc tatabányai rendőrkutya

Legelső éles bevetésén három illegális bevándorlót is talált egy kamionban Főnök, a rendőrkutya. A migránsok a pótkocsi alvázán egy rekeszben bújtak el. A másfél éves rendőrkutya szimata elől azonban nem tudtak elrejtőzni.

Ha valaki civilben találkozik Főnökkel, nem gondolná róla, hogy milyen komoly munkája van. Gazdája, Komjáti Vivien járőrparancsnok elárulta, hogy a rendőrkutya – ha éppen nincs szolgálatban – nagyon hóbortos, imád rombolni és játszani, de a legnagyobb kedvence a labda. A rendőrnő azt is elárulta, hogy Főnök csak a rendőrségi hívójele kedvencének, ő egyszerűen csak Mininek hívja a malinois kant.

– Főnök egyéves korában került a rendőrség kötelékébe, addig egy családban nevelkedett. Februárban kezdődött meg a közös munkánk, akkor indult a személykereső tanfolyam, amin részt vettünk. Július elején pedig már le is tettük a sikeres vizsgánkat. Főnök személykereső kutya lett, akit elsősorban erdőben, mezőgazdasági területeken eltűnt emberek felkutatására vetnek be – magyarázta a parancsnok, aki elmesélte hogyan is zajlott nemrég az első és egyben igencsak sikeres bevetésük.

– Egy négy megyét érintő akció keretében szúrópróbaszerűen állították meg az autókat a rendőrök az M1-es autópályán. A mi csapatunk Ács térségében a 93-as kilométerkőnél volt, és Főnökön kívül még egy kábítószerkereső kutya is segítette a munkát – emlékezett vissza Vivien a történtekre. A migránsokat rejtő kamiont is véletlenszerűen intették le a forgalomból. A sofőrt kiszállították és igazoltatták. Közben a kábítószerkereső kutyával nézték át a járművet, a kutya azonban nem jelzett. Ezután jött Főnök és Vivien.

– Főnök az egész autót végigvizsgálta, majd a jármű alváza alá bemászva személyt jelzett. Mivel a kutya az emberek szagát keresi, ezért akkor még lehetséges volt, hogy csak egy ott felejtett ruhadarabot érzett. Ám kollégáim bemásztak a jármű alá, hogy megvizsgálják a területet. Végül én vettem észre egy apró nyíláson keresztül az egyik férfi kezét – mondta a kutyás rendőr, aki nagyon büszke volt Főnökre. Hiszen ha nincs ott, nem találták volna meg az illegális bevándorlókat. – Nagyon jó érzés volt, hogy mindenki gratulált nekünk –mondta a járőrparancsnok.