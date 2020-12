Döbbenet: nőre és mentősre támadt két megvadult férfi Tatabányán

A 27 éves T. E. és a 32 éves K. J. egy tatabányai sörözőben, majd egy helyi élelmiszerüzletben garázdálkodott, és egy mentőtisztre is rátámadtak.

A tatabányai rendőrök befejezték a nyomozást annak a két férfinak az ügyében, akik május 16-án támadtak rá egy nőre és egy mentősre Tatabányán.

A 32 éves K. J., valamint a 27 éves T. E. először egy tatabányai sörözőben kezdtek kiabálni és szitkozódni a vendégekkel, a fiatalabbik férfi pedig az egyikőjükbe bele is kötött. Ezután a két férfi távozott, majd egy közeli élelmiszerboltban folytatták a hangoskodást, ahol K. J. egy nőt lökdösött is. Időközben a mentőszolgálat munkatársai is a helyszínre értek, ekkor K. J. rátámadt az egyik mentőtisztre, megpróbálta megrúgni.

A tatabányai rendőrök a két férfit előállították, és őket gyanúsítottként kihallgatták. K. J. ellen garázdaság és közfeladatot ellátó személy elleni erőszak kísérlete, társa ellen pedig garázdaság miatt indult büntetőeljárás. A Tatabányai Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárást elvégezte és a keletkezett iratokat megküldte a Tatabányai Járási Ügyészségnek.