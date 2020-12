Komárom-Esztergom megye több településén is kidőlt fák okoztak munkát a tűzoltóknak. Akadt, ahol tizenöt méter magas fa dőlt az útra.

December 6-a vasárnap a heves szél több helyen fákat döntött vasárnap forgalmi akadályt okozva, erről a katasztrófavédelem adott ki tájékoztatást. Hajnalban Süttőn egy hat méter magas fa dőlt az útra. A nyergesújfalui hivatásos tűzoltók kézi erővel megszűntették a forgalmi akadályt. Szintén hajnalban a Tatabánya és Környebánya közti útszakaszra dőlt fa. A helyszínre riasztott tatabányai hivatásos és vértessomlói önkéntes tűzoltók a fát motoros láncfűrésszel feldarabolták és az úttestről eltávolították.

Este Tatabányán, a Baross Gábor utcában tizenöt méter magas fa dőlt az úttestre. A tatabányai tűzoltók itt is láncfűrésszel avatkoztak be. Az egység ezután az 1-es főút melletti benzinkút közelében kidőlt hat méter magas fához vonult, itt kézi erővel avatkoztak be.

Az Agostyáni arborétumhoz vezető úton egy kettétört fa az útra lógott, veszélyeztetve a járműforgalmat. A veszélyes helyzethez a megyeszékhely hivatásos és a vértestolnai önkéntes tűzoltók vonultak. A vértestolnai tűzoltók motoros láncfűrész segítségével feldarabolta a fát, megszűntetve a veszélyeztetést.

Oroszlányban a Majkpusztai elágazás közelében egy ötven centiméter átmérőjű, tizenöt méter magas fa dőlt az úttestre, teljes útzárat képezve hétfő hajnalban. Az oroszlányi önkormányzati tűzoltók több láncfűrésszel vágták szét, majd eltávolították az útpályáról. A Környe és Nagytagyos puszta közti útszakaszra a környei önkéntesek és tatabányai hivatásosok vonultak. A forgalmi akadályt jelentő nagyméretű fát az egységek motoros láncfűrésszel távolították el.

A pusztító szél a tatabányai stadionban a kispadot is vitte.