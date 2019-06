A Clark Ádám úszódaru kapitánya a Kemma.hu-nak elmondta, miért vágtak neki a Margit hídnak, és hogy mi lesz a Hableány kiemelésének legrizikósabb pontja.

Nagy eséllyel csak az ünnepek után kezdődhet meg a Hableány roncsának kiemelése a Dunából, mondta Jasenszky Nándor, a Terrorelhárítási Központ (TEK) osztályvezetője szombat délután Budapesten. Közlése szerint a sodrásoldalon sikerült az összes ablakot és nyílást lezárni a hajón, amely múlt héten süllyedt el Budapesten, miután összeütközött a svájci Viking Sigyn szállodahajóval, így megakadályozható, hogy az emeléskor az esetleg a hajótestben lévő holttestek kikerüljenek onnan. A kis városnéző hajón 35-en voltak. 33 dél-koreai, és egy kétfős magyar legénység. A baleset után hét embert tudtak kimenteni a Dunából.

Jasenszky Nándor elmondta, hogy a négy bekötési ponton az úgynevezett befűző köteleket átvezették, az egyik oldalon a kiemelésben résztvevő bárkához rögzítették. A másik bárka, ahova a kötelek másik végét erősítik majd, most foglalja el a helyét. Vasárnap fűzik be a hevedereket, ehhez Jasenszky Nándor szerint nagy szerencse kell, a kiemelés ezt követően, nagy eséllyel az ünnepek után kezdődhet el a Clark Ádám úszódaru segítségével. Az osztályvezető közölte továbbá: egy német alapítvány kutyás áldozatkeresést ajánlott fel, őket Hajdu Jánosnak, a TEK parancsnokának döntése alapján Paks környékére vitték.

Kállai Zoltánnal, a Clark Ádámot működtető HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. hajózási üzletágának vezetőjével és az úszódaru kapitányával, Gyenei Gyulával beszéltünk arról, hogy miért vágtak neki a 420 centis vízállás előtt a Margit híd elérésének. Mint mondták, a Margit és az Árpád híd közül az utóbbi az alacsonyabb, és az emelkedő vízállás miatt nem akarták elveszíteni a magassági tartalékot az utóbbi hídnál. A magassági tartalék a híd és a daru legmagasabb pontja közötti távolság.

A Kemma.hu-nak azt is elmondták: a Margit híd, bár magasabb, de nehezebben hajózható, oda kellett a Szent Flórián tűzoltóhajó, hogy orrsugárkormányként segítsen a Clark Ádámnak a manőverezésben. A legénység, ahogy a komáromi hídépítés idején, most is a darun lakik egyébként. Mint megtudtuk, nem ez az első ilyen mentőakció, amiben részt vesz a monstre, 200 tonna teherbírású úszódaru: másfél éve egy uszályt emeltek ki a komáromi kikötőben, de a fővárosban is volt már rájuk szükség egy hajónál.

Véleményük szerint a kiemelés legrizikósabb pontja egyébként a hevederek befűzése lesz majd a Hableány kiemelésekor. Amikor elérték a Margit hidat, egyébként azonnal felállították a gémet, és azóta is a hevederek befűzésére és az akció elkezdésére várnak.