Megrázó fotók az M7-esről: ez a figyelmetlenség nálunk is emberéleteket követelhet

Emberéletet követelt egy baleset az M7-esen, amikor Polgárdinál egy fűnyírást végző munkagépnek ütközött egy személygépkocsi.

A Magyar Közút tájékoztatása szerint a Balatonvilágosi mérnökség szeptember 10-én, csütörtökön több szakaszon is növényzetgondozási munkákat végzett az M7-es Budapest felé vezető oldalán, a leállósávon. Egy személyautó azonban figyelmen kívül hagyta a munkálatokra figyelmeztető táblákat, és Polgárdi térségében a szabályosan dolgozó közutas gépbe csapódott.

A rendőrségi helyszínelés alapján a főváros felé haladó jármű eddig tisztázatlan okok miatt a külső sávból letért a leállósávba, majd később a gépjármű oldalával nagy erővel a munkagépbe csapódott. A balesetben elhunyt a személyautó utasa, a sofőr pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A közutas dolgozók a balesetben könnyű sérüléseket szereztek, a sokkhatásra kialakuló pszichoszomatikus jellegű tüneteket mutatnak, így a társaság által kirendelt szakpszichológus segít nekik feldolgozni a sajnálatos esetet.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre az ütközés után az autó a sztráda belső sávjába vágódott. A balesethez a polgárdi önkormányzati és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat, valamint a Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották.

A tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit, és a jobb első ajtaját feszítővágóval eltávolították. Az autó utasa a balesetben életét vesztette, a sofőrt mentőhelikopter szállította kórházba. A katasztrófavédelem helyszíni videót is készített.

Aznap egyébként Siófokon is hasonló eset történt, de ott szerencsére nem következett be tragédia. Az M7-es kérdéses szakaszán az elválasztósáv növényzetgondozási munkáin dolgoztak a Közút szakemberei. A munkálatok helyszíne előtt két lépcsőben volt előjelző jármű, melyeken első körben 100 kilométer/órás sebességkorlátozás és a belső sáv elfogyására is figyelmeztető jelzések, míg második körben 80 kilométer/órás sebességkorlátozás, valamint egy előzni tilos tábla is ki volt helyezve.

Ezeken kívül az autópályák feletti digitális, változtatható jelzésképű táblákon is előre jelezték az autósoknak, hogy munka folyik a sztrádán. A Közút egyik járművének fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy, a jelzések ellenére a terelés előtt egy terepjáró látható módon nem tartotta be sem a sebességkorlátozást, sem az előzési tilalmat. Az autós a munkaterületet védő, ütközésienergia elnyelő berendezéssel felszerelt teherautótól nem messze tért vissza a külső sávba.

Ahogy arról a Kemma.hu is beszámolt, az elmúlt 20 évben a Magyar Közút 17 munkatársa vesztette életét munkavégzés közben, szabálytalanul közlekedő autósok miatt. A gyorsforgalmi utakon átlagosan hetente történik valamilyen szintű baleset munkaterületek térségében, csak az elmúlt pár hétben 3 darab ütközésienergiaelnyelő modult törtek össze az autósok.

A Magyar Közút 2018-ban indította el „Biztonságunk az Ön kezében van!” kampányát, melyben a munkaterületeken dolgozó szakemberek védelmére hívják fel a figyelmet.