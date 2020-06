Meghosszabbítanák az édesapját benzinnel lelocsoló dorogi férfi letartóztatását

Az ügyészség indítványozta, hogy 3 hónappal hosszabbítsa meg a a bíróság annak a dorogi férfinak a letartóztatását, aki házát és édesapját fel akarta gyújtani.

A Tatabányai Járási Ügyészség a közveszélyokozás bűntettének kísérlete miatt indult ügyben a letartóztatása hosszabbítását indítványozta annak a férfinak, aki benzint locsolt szét a lakásában, és öngyújtóval akarta azt meggyújtani.

Dr. Reszl Ildikó, megyei főügyész a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az ügyészség indítványa alapján a nyomozási bíró a férfi letartóztatását március 16-án egy hónapra elrendelte, majd június 16-ig meghosszabbította. Az ügyészség a letartóztatás határidejének újabb három hónappal történő hosszabbítását indítványozta, mert továbbra is megalapozottan feltehető, hogy a férfi szabadlábon a bizonyítást veszélyeztetné, illetve újabb bűncselekményt követne el.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, március 13-án 16 óra 49 perc körüli időben a lakóhelyéül szolgáló dorogi ingatlanban benzint locsolt szét, melyből édesapja ruházatára is került. A gyanúsított a lakásban lévő öngyújtót magához vette, leguggolt, közben a benzines kannát a kezében tartotta, és közölte az édesapjával, hogy álljon arrébb, mert most fel fogja gyújtani a házat, hogy az leégjen. Az öngyújtó a próbálkozás ellenére nem gyulladt be, a férfi a cselekményét a ház előtt elhaladó rendőrjárőröktől való félelmében abbahagyta, az ingatlant pedig elhagyta.

Amennyiben a férfi cselekménye folytán tűz keletkezik, úgy fennállt a lehetősége annak, hogy a ház udvarán álló tehergépkocsira és a területet körbevevő lakóingatlanokra a tűz átterjedjen.