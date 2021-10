Megfojtott édesanyját szólítgatta a kisfiú, mielőtt vele is végzett a gyilkos

Újra bíró elé áll a várpalotai gyilkos, aki egy 22 éves édesanyát és kétéves kisfiát gyilkolta meg. Az asszony pár nappal később költözött volna Mocsára.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2018-ban, miután a férfi nem tudta elviselni, hogy a 22 éves édesanya visszamegy a volt párjához, végzett az asszonnyal és annak kétéves kisfiával is. A nő, mint akkor megtudtuk, épp Mocsára készült költözni, mert párja itt kapott állást. Ahogy arról a veol.hu is írt, első fokon a férfi több ember, részben 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházbüntetést, és 10 év közügyektől eltiltást kapott úgy, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. A vádlott és védője felmentésért jelentett be fellebbezést, az ügyészség viszont szeretné, ha semmiképp sem lenne feltételesen szabadlábra helyezhető a férfi, így került az ügy a Győri Ítélőtáblára, ahol október 20-án tárgyalják majd az ügyet.

A vádirat szerint a berhidai férfi 2018 tavaszán, a munkahelyén ismerkedett meg a nála 18 évvel fiatalabb nővel, aki ekkor élettársával és közös gyermekükkel élt. B. Zs. gyakran hazavitte őt gépkocsival, így köztük előbb bizalmi, majd szerelmi kapcsolat alakult ki. Amikor a fiatal nő élettársa erről tudomást szerzett, elköltözött közös otthonukból. Ezt követően B. Zs. rövid időn belül az anyához és kétéves gyermekéhez költözött, megvette a kisgyereknek a ház felét, és lánykérést tervezett. Az asszony azonban bizonytalan volt, édesanyjának többször panaszkodott, hogy sokat veszekednek, nem érzi jól magát a férfivel, aki a kisfiával sem bánik jól.

Szakítás lett a dologból, olyannyira, hogy a nő közölte a férfivel azt is, hogy visszamegy a volt párjához. El is költöztek, de B. Zs. ezt nem tudta elfogadni, Messenger-üzeneteket írt neki, kérte, térjen vissza hozzá. A nő békülni nem akart, de abba beleegyezett, hogy elbúcsúzzanak. Ennek az ideje pár nappal a Mocsára költözése előtt jött el, amikor csomagolni ment vissza a házba. A nő és a férfi sokáig beszélgettek, majd amikor az anya leheveredett a kanapéra, a férfi előbb masszírozni kezdte a fejét, majd teljes erővel megragadta a nyakát és megfojtotta. A kisfiú ekkor ment be a szobába. Sírva kezdte szólongatni édesanyját, felmászott mellé a kanapéra, mire B. Zs. megragadta, átvitte a gyerekszobába, ahol egy konyhakéssel végzett vele.

A férfi az elsőfokú tárgyaláson, az utolsó szó jogán is tagadta a vádakat. Egy zárkatársa a bíróságnak arról beszélt korábban, hogy hallotta, amikor B. Zs. azt mondta G.-nek a zárkában, hogy megölte a nőt és a kisfiút, de mindig tagadni fogja”. A meggyilkolt nő édesanyja a Veszprémi Törvényszéken arról beszélt, hogy tudott arról, hogy lánya és B. Zs., a vádlott között volt nézeteltérés, főként a pénz miatt. Ezért anya és lánya megbeszélték, ha eladják a házat, amiben lánya és unokája lakott, akkor visszaadják a férfinak a kölcsönkapott pénzt. Az asszony szerint lánya arról is beszélt neki, hogy párja féltékeny volt a kicsire, és a ház körüli teendőket is ritkán végezte el.