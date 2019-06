Még mindig oltani kell a szerdai, óriási tüzet Komáromban

Úgy tűnik, egész éjszaka dolgozni fognak a tűzoltók a telephelyen, ahol nagy mennyiségű papírhulladék, tűzifa, valamint gépek kaptak lángra szerdán délután.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók folyamatosan dolgoznak az ötszáz négyzetméternyi területen, mintegy három méter magasan felpakolt papírhulladék tüzének oltásán. Ahogy arról beszámoltunk, szerdán csaptak fel itt a lángok.

Nagy mennyiségű papírhulladék, tűzifa, valamint gépek kaptak lángra szerdán délután Komáromban, egy Marek József utcai telephelyen. A helyszínre riasztott több mint hatvan tűzoltó a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett szerda estére megakadályozta a tűz továbbterjedését, a munkálatok azonban egész csütörtökön folytatódtak, és előreláthatólag még péntek reggelig eltartanak.

Öt tűzoltó gépjármű most is a helyszínen van, az egységek szétbontják a hulladékot, megszüntetik az izzást és eloltják a felcsapó kisebb lángokat. Munkájukat erőgépek is segítik.