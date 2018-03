Jól nézze meg ezeket a srácokat, mert lehet, hogy legközelebb ők mentik meg az életét!

A baji Kovács Tamás, a bakonyszombathelyi Takács Bálint és a komáromi Gere Szabolcs csaknem féléves elméleti és gyakorlati kiképzés után február közepén lépett szolgálatba a Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon vonulós tűzoltóként. Ők is arra tették fel az életüket, hogy megmentsék mások életét, ott legyenek a bajban, ahogy rutinosabb kollégáik teszik ezt évek óta.

Tamás a Jókai Mór Gimnáziumban a belügyi rendészeten érettségizett, ezután ment el szakmát tanulni. – Aztán mégis a korábbi döntés bizonyult helyesnek, hisz’ visszatértem a belügyi pályához – fogalmazott az újonc.

Bálint korábban mentőápolóként dolgozott, de érdekesebbnek találta a tűzoltó hivatást, ezért váltott. Szabolcs 2014 óta tagja volt a Komáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Gyerekkori álma volt, hogy lánglovag legyen, hiszen nagybátyja is hivatásos tűzoltó volt.

– Már fiatalkoromban megszerettette velem ezt a hivatást, sokat mesélt és így közel került hozzám a tűzoltóság – emelte ki.

Bálint volt már éles bevetésen is; padlástűzhöz riasztották a szolgálatot teljesítő rajt, de nem izgult, mert tapasztalt kollégák vették körül.

Közös céljukban sokan segítik őket

Bálint Miskolcon, Tamás és Szabolcs pedig Adyligeten volt két hónapig rendészeti alapképzésen, majd három és fél hónap katasztrófavédelmi kiképzés következett számukra a budapesti Katasztrófavédelmi Oktatási Központban, ahol elsajátították a tűzoltás és a műszaki mentés alapjait. Takács Bálint kiváló tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért külön elismerésben is részesült. A fiúkra most két év gyakorlat vár, ahol kijelölt mentor – egy tapasztalt tűzoltó – segíti majd a munkájukat és csak ezután lesznek úgymond „kész” tűzoltók. Mindhármukról elmondható, hogy elsősorban az életmentés miatt választották ezt a hivatást, de vonzó volt számukra a stabil és kiszámítható munkahely is. A három újonc kiemelte, hogy a tapasztaltabb kollégáik segítőkészek velük, és bármilyen kérdéssel, bármikor fordulhatnak hozzájuk. Nemcsak kijelölt mentoraik látják el őket jó tanácsokkal, hanem a többiek is segítik munkájukat.