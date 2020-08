Hamis karórákat is szállított a kamion

Hamis karórákat is szállított a kamion⌚️🚛Több mint kétezer hamis karórát találtak egy román kamionban Győr-Moson-Sopron megyei munkatársaink. Az ügyben iparjogvédelmi jogok megsértésének gyanúja miatt indult eljárás. Becslés alapján a hamisítványokkal 164 millió forint kárt okoztak.A pénzügyőrök az EKÁER-adatok kockázatelemzése alapján ellenőrizték az M1-es autópályán Ausztria felé haladó román kamiont. A járművet mozgó kitereléssel egy pihenőhelyre vezették, ahol átnézték a szállítmány okmányait és szúrópróbaszerűen megvizsgálták a szállított árut. Több dobozban is Emporio feliratú karórákat találtak. Az EKÁER-bejelentésben nem szerepeltek ilyen termékek, ezért munkatársaink a tételes áruvizsgálat mellett döntöttek.A szállítmány teljes átvizsgálásakor a pénzügyőrök több mint kétezer Emporio, illetve kétszáz Brembo feliratú, szemmel láthatóan hamis karórát találtak. Becslés alapján a hamisítványokkal százhatvannégymillió forint kárt okoztak.Munkatársaink a hamis termékeket lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak nyomozást.A hamisított termékek nemcsak a gazdaság tisztességes szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókat is megtévesztik.

Közzétette: Nemzeti Adó- és Vámhivatal – 2020. augusztus 4., kedd