Már az ügyészségen van a kényelmes tardosi dohányos ügye

Húsz napot kellett volna kibírnia vezetés nélkül, de ő ittasan inkább elkötött egy kocsit, hogy ne kelljen gyalogolnia a dohányboltig.

A rendőrök befejezték a nyomozást az ellen a 20 éves férfi ellen, aki jármű önkényes elvétele miatt felelhet, miután a nyáron elkötött egy kocsit és több szabályt is megszegett. A tettes a bűncselekmény elkövetését beismerte. A férfi ellen szabálysértési eljárást is indítottak, valamint a járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe is vették. A Tatai Rendőrkapitányság a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte és a keletkezett iratokat megküldte a Tatai Járási Ügyészségnek.

A rendőrségre június 8-án délelőtt érkezett bejelentés, hogy Tardoson egy piros színű jármű, a forgalmat segítő közlekedési eszközt kidöntötte és elhajtott, de a járművezető és a jármű is a településen van. A járőrök megtalálták a sérült gépkocsit, amin nem volt hatósági jelzés, vagyis rendszám. A rendőrök megállapították, hogy a gépjármű műszaki érvényessége lejárt és a forgalomból is ki van vonva.

Az egyenruhások igazoltatták azt a 20 éves helybélit, aki a személygépkocsit vezette. Vezetői engedéllyel nem rendelkezett, ugyanisa Tatai Rendőrkapitányság 2019. június 28-ig a járművezetéstől eltiltotta. A vele szemben alkalmazott alkoholszonda is pozitív eredményt mutatott. A férfi, a tulajdonos távollétében, az ő tudta és engedélye nélkül vitte el a gépjárművet. A sofőr elmondta, csak cigit vett magának és nem akart gyalogolni.