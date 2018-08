Több mint félmillió forintos kárt okozott egy esztergomi hajléktalan azzal, hogy ellopott egy teherkocsit.

Az Esztergomi Járási Ügyészség nagyobb értékre, több közokirat egyidejű elvételével elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, egyben a vádiratban az új büntetőeljárási szabályokra figyelemmel azt is indítványozta, hogy az Esztergomi Járásbíróság tárgyalás mellőzésével hozzon büntetővégzést.

Dr. Reszl Ildikó főügyésztől megtudtuk, hogy a hajléktalan vádlott gyakran tartózkodott Esztergom belvárosában. Itt vett észre egy teherautót, amiben benne volt a slusszkulcs, valamint a forgalmi és a jármű törzskönyve is.

A hajléktalan kihasználta a ruhákat áruló tulaj távollétét, kihasználta a sértett távollétét, beült a gépjárműbe és azzal, valamint a ruhákkal együtt elhajtott, majd az egyik budakalászi áruház parkolójában parkolt le. Innentől kezdve napközben gyalogosan közlekedett, míg az éjszakákat a tehergépkocsi rakterében töltötte.

A hajléktalan férfit a rendőrök március 14. napján elfogták, majd a járművet a sértettnek visszaadták. A tulajdonos a ruhaneműket is visszakapta, de mivel azok hónapokig műanyag zsákokban voltak, penészesek és koszosak lettek, emiatt eladhatatlanok. A bűncselekmény elkövetési értéke 574 ezer 700 forint.

A férfi által elkövetett lopás egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az új büntetőeljárásról szóló törvény szerint ez esetben is helye van büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásnak, mivel a vádlott szabadlábon van, a bűncselekmény elkövetését beismerte, az ügy megítélése egyszerű, és a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető. Az ügyészség ezt az eljárási formát indítványozta, így a bíróság az ügy érkezését követő egy hónapon belül hozza meg a döntését, gyorsítva ezzel is az eljárás befejezését.

(Főoldali kép. Shutterstock/Illusztráció)