Lezúzott teherkocsival, bontott üveg itallal cikázott Esztergomban az ittas sofőr

Merész ittas sofőrt fogtak az esztergomi rendőrök február elsején. A férfitől a jogosítványát nem tudták elvenni, az ugyanis nem is volt neki.

Február elsején késő este állították meg a rendőrök azt a tehergépkocsit, ami bizonytalanul, cikázva haladt az úttesten. Rögvest ki is derült, miért: a 28 éves sofőrnél az alkoholszonda is bejelzett, a járműben bontott alkoholos üveg és doboz is volt. Kiderült az is, hogy a járművet vezető férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel.

A gépkocsin több sérülés is volt látható, kiderült, hogy korábban egy körforgalomban törte össze az autót, amikor szalagkorlátnak ütközött. A sofőrt előállították az Esztergomi Rendőrkapitányságra, ahol a mérési eredmények alapján büntetőeljárást indítottak ellene.