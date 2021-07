Siklóernyős zuhant le Tatabánya és Környe között

Szombaton a délutáni órákban drónokkal és keresőkutyával siettek annak a férfinak a felkutatására, aki Környe határában zuhant le siklóernyőzés közben. Az esetről Balog Lajost, a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány csoportvezetőjét és Körösladányi Zsombort, a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesületének vezetőjét kérdeztük.

Szombaton a délutáni órákban lezuhant egy siklóernyős Tatabánya és Környe között. Az esetet a Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány adta hírül. A bajba jutott fiatalember a közösségi portálon kért segítséget ismerőseitől, mivel nem tudta megállapítani a pontos helyzetét. Azt viszont posztjából kiderült, hogy a zuhanás előtt mentőernyőt dobott, lábai pedig zsibbadnak. Az esetről Balog Lajos, az alapítvány mentésirányítója, egyben csoportvezetője illetve Körösladányi Zsombor, a Tatabányai 4×4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője számolt be a Kemma.hu-nak.

– A riasztást mi kaptuk a kutatásra, a távolság miatt azonban ésszerűnek tartottuk, hogy a Tatabányai 4×4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek szólunk. Az önkéntesek azonnal reagáltak megkeresésünkre, így alig húsz percen leforgása alatt már a helyszínen voltak. A siklóernyős férfi mihamarabbi felkutatása miatt Budapestről is elindultak egyik társszervezetünk, a Drónpilóták Országos Egyesületének tagjai is. Emellett még a környékről is megjelentek segítők. Információim szerint a tatabányai Szent Borbála Kórházba szállították a sérültet – részletezte Balog Lajos mentésirányító.

A baleset körülményei

Az eset körülményeiről Balog Lajos elmondta, hogy a férfi nagy ernyője összeomlott, ezt követően nyitotta ki a mentőernyőjét, de ez a művelet későinek bizonyult, mivel túl közel volt már a földhöz, így nem tudott kellőképpen lelassulni. Nagy sebességgel csapódott a földbe két lábbal. Valószínűleg ez okozhatta a lábzsibbadását és a derékfájdalmait is, de a pontos diagnózist nem tudják.

A Fejér megyei mentőcsoport vezetője kiemelte: a bajba jutott siklóernyős nagyon jól tette, hogy a közösségi oldalon kért segítséget, mivel túlzás nélkül kijelenthető, hogy posztja és a késlekedés nélküli segítségnyújtás mentette őt meg.

Körösladányi Zsombor hozzátette: egy térképet kaptak segítségül mentésirányítótól, amelynek segítségével nagyjából be tudták határolni a férfi helyzetét.

– Ezt követően kezdtük el keresni 11-en. A kutatáshoz vittünk magunkkal drónt, egészségügyi felszerelést és hordágyat is, valamint Elen, a keresőkutyánk is velünk tartott. Majd csatlakozott a kereséshez másik két drónos is: a DroneTata Videó készítője és a Drone Tatabánya.

Mint mondja, keresés közben kapták a telefont, hogy a bajba jutott fiatalt Környe határában megtalálták, és a megtalálók azonnal riasztották hozzá a mentőszolgálat munkatársait.

(Főoldali képünk illusztráció)