Leütötte a 85 éves bácsit a 22 éves rabló Esztergomban - nem mehet emberek közé

Meghosszabbították annak a 22 éves békési férfinek a letartóztatását, aki még tavasszal rabolt ki egy 85 éves bácsit Esztergomban.

Ahogy Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk, a férfi március 15-én nem sokkal este 9 óra előtt ütötte tarkón és lökte meg a 85 éves férfit, hogy értékeit elvegye. Ez sikerült is neki: a bácsi elesett, beverte a fejét, ő pedig a kézitáskát egy mozdulattal letépte a kézitáskát a válláról, majd elszaladt.

A férfi 5-10 év szabadságvesztést is kaphat tettéért. Az elkövető letartóztatását az ügyészség indítványára az Esztergomi Járásbíróság először május 29-én döntött, most pedig az ügyészség újabb indítványára a nyomozási bíró november 29-ig meghosszabbította azt, mert a bűnismétlés veszélye továbbra is fenn áll.

– A 85 éves sértett a sötét utcán hátulról, meglepetésszerűen, nagy erővel ért támadást korlátozottan volt képes elhárítani.

Az elkövező által jogtalanul eltulajdonított gyöngyvászon táskában voltak a sértett személyes iratai, kulcscsomója, mobiltelefonja, bőr pénztárcája. A rablás elkövetési értéke 14 ezer 600 forint volt, amely részben megtérült figyelemmel arra, hogy a nyomozó hatóság a kézitáskát, az irattartóban tárolt közokiratokat, a kulcscsomót és a pénztárcát megtalálta és azt a sértettnek visszaadta – részletezte a helyettes szóvivő.

Ahogy arról beszámoltunk, a rabló békési származású egyébként, és négyszer volt büntetve vagyon elleni bűncselekmények miatt, ezek közül őt a bíróság 2017-ben rablás bűntette és más vagyon elleni bűncselekmények miatt 1 év 9 hónap fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztés büntetésre ítélte. Ezt 2019. június 9-én töltötte le, továbbá a férfi ellen további három büntetőeljárás volt folyamatban garázdaság bűntette, lopás vétsége és rablás bűntette miatt, amikor letartóztatták.