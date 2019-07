Börtön vár a visszaeső ittas sofőrre, akit kétszer kaptak el egy éjszaka Tatabányán

Néhány óra leforgása alatt kétszer is belefutott a rendőrökbe az a férfi, aki egy év letöltendő fogházbüntetést kapott, amiért ittasan vezetett.

Egy év fogházbüntetést kapott az a férfi, aki Tatabányán még az után is ivott, hogy ittas vezetésen kapták Tatabányán június közepén. A bíróág a leöltendő mellett két évre eltiltotta a közügyektől, valamint nyolc évre a közúti járművezetéstől is. A Tatabányai Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt állította bíróság elé a férfit, amiért autójával előbb a Köztársaság útján, majd Sárberekben is vezetett, miután alkoholt ivott.

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a férfi, amikor először megállították a rendőrök, nem adta át a jogosítványát, mondván, hogy az nincs nála… ahogy az autó okmányai sem. A sofőr ellen emiatt közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt szabálysértési eljárás indult.

Ezzel azonban nem ért véget a férfi estéje, ugyanis ismét a pohárhoz nyúlt, és ismét autóba is ült. A rendőrök ekkor a Sárberki lakótelepen állították meg, ekkor az autóját átkutatva megtalálták a vezetői engedélyét és a forgalmi engedélyt is, a bal oldali első ülés alatt. Elvették tőle az iratot csakúgy, mint a forgalmi engedélyt.

Dr. Horváth Sándor, a megyei főügyészség helyettes szóvivője a Kemma.hu-nak elmondta: a vádlott a járművezetéskor legalább közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt, 1,20 mg/liter levegőalkohol-koncentráció telítettséggel. Hozzátette: a férfi már négyszer volt büntetve ittas járművezetés miatt, összesen pedig hatszor. Emiatt javasolták, hogy gyorsított eljárásban állítsák őt bíró elé, és ítéljék el. Indítványukat a bíróság elfogadta.