Hét dílert tartóztatott le az esztergomi bíróság (videó)

Sorra kattant a bilincs azoknak a dílereknek a kezén, akik kábítószert árultak Esztergomban és környékén.

Az Esztergomi Járási Ügyészség a bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt folyamatban lévő ügyben összesen hét gyanúsított letartóztatására tett indítványt két egymást követő napon.

Dr. Reszl Ildikó megyei főügyész a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az ügyészség indítványára a nyomozási bíró két egymást követő napon hat férfi, és egy nő letartóztatását rendelte el, mert megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén a bizonyítást veszélyeztetnék, valamint a bűnismétlés veszélye is fennáll.

A három férfi saját kábítószer fogyasztásuk során ismeretségbe kerültek kábítószert értékesítő személyekkel, majd 2018-tól maguk is kábítószert kezdtek értékesíteni. A kereskedelem során egymás szervezett tevékenységéről tudva, azt segítve, időnként közösen, időnként külön-külön kábítószereket vásároltak, majd értékesítettek tovább Esztergomban és környékén.

Az egyik férfit esztergomi lakóhelyén november 8-án kapták el a rendőrök. A rendőrség tájékoztatása szerint a 24 éves lábatlani F. T. épp kábítószert akart eladni Táton. A díler egy parkolóban találkozott a vevővel és éppen át akarta adni neki a drogot, amikor az esztergomi nyomozók tetten érték.

A rendőrség növényi törmeléket, masszát, fehér port, tablettákat, és szennyezett dohányőrlőt foglalt le. A lefoglalt anyagok a gyanú szerint kábítószert tartalmaznak. A gyanúsítottak egyike az építőipari munkákból származó alkalmi jövedelme mellett családi tulajdonban lévő ingatlan hitelének törlesztésére használta fel a kábítószer értékesítéséből származó bevételt.

Ennek a férfinak a lábatlani lakóhelyén a nyomozó hatóság bruttó 45,3 gramm tömegű növényi törmeléket és bruttó 500 gramm tömegű port foglalt le. Ennek a férfinak a nő élettársa a kábítószerek értékesítésében maga is részt vett, több alkalommal jelen volt a kábítószerek átadásánál, az élettársa telefonját kezelte, hívásait fogadta, a megrendeléseket számára közvetítette, valamint társának a kábítószer értékesítéséből adódó kintlévőségeit, másokkal szembeni anyagi követeléseit adminisztrálta.

Egy másik gyanúsítottól a nyomozó hatóság táskában bruttó 88,9 gramm tömegű, részben kiadagolt növényi törmeléket és a kábítószer adagolásához használatos digitális mérleget foglalt le. Két férfi 2019-ben során úgy döntött arról, hogy a kábítószerek fogyasztása mellett azok értékesítését is végzik. Egyikük egy alkalommal mintegy 15-20 darab extasy tablettát is értékesített oly módon, hogy abba bevont egy másik elkövetőt is, és a hasznon megosztoztak.

A társaság hetedik tagja 2019-ben 2 alkalommal, alkalmanként 50 gramm mennyiségben vásárolt speedet, majd azt alkalmanként 90 ezer forintért adta tovább. Ennek a férfinak a lakóhelyén a nyomozó hatóság összesen bruttó 22,49 gramm tömegű, nejlontasakokba kiadagolt növényi törmeléket, csomagolóanyagokat és kábítószer őrlőt foglalt le.

A rendőrségtől megtudtuk azt is, hogy a kétnapos akcióban további kilenc személyt állítottak elő az egyenruhások, akik a gyanú szerint az őrizetbe vett terjesztőktől vásároltak rendszeresen kábítószert. Ellenük kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Emellett folyamatban van további fogyasztók beazonosítása is.