Letartóztatásban maradhat a díler, aki Hollandiából hozott be többféle drogot

Az ügyészég indítványozta, hogy hosszabbítsák meg két hónappal annak a férfinak a letartóztatását, aki még 2019-ben nagy mennyiségben hozott be drogot Hollandiából.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indítványozta egy férfi letartóztatásának a meghosszabbítását, mert a férfi 2019 szeptemberében és októberében Hollandiából nagyobb mennyiségben hozott be az országba speed-et, ecstasy-t és kokaint, abból a célból, hogy azokat Magyarországon értékesítse.

Dr. Borbély Veronika, a megyei főügyészség helyettes szóvivője elmondta, hogy a járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását 2019. október 31-én rendelte el. Az ügyészség indítványt tett a letartóztatás határidejének további kettő hónappal, szeptember 29-ig történő meghosszabbítására, mert a bűnismétlés veszélye a férfival szemben továbbra is fennáll.

A nyomozás adatai alapján a férfi 2019 szeptemberében és októberében Hollandiából nagyobb mennyiségben hozott be az országba speed-et, ecstasy-t és kokaint, abból a célból, hogy azokat Magyarországon értékesítse. A díler az általa 2019 októberében megszerzett kábítószer szállítása közben a rendőrök 2019. október 29-én Tatán tetten érték és elfogták. A gyanúsított – aki maga is többféle kábítószert fogyasztott – gépkocsijában a kábítószer porciózásához szükséges mérleget és zacskókat is lefoglaltak.