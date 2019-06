Erős mezőnyben a láthatatlan sofőrrel furikázó betépett férfi vitte a prímet májusban

Májusban több renitens sofőr esete is minimum megdöbbentő volt. Íme azok, akik tényleg semmire nem voltak tekintettel.

Alig három hét alatt befejezték a nyomozást a rendőrök az ellen a császári férfi ellen, akinek minden bizonnyal a vezetés lehet(ett) a mindene. Ezzel az első gond az, hogy nincs jogosítványa. Az pedig „hab a tortán”, hogy a kocsin, amit vezetve lebukott, nem volt kötelező biztosítás, a műszakija lejárt, és a rendszáma sem stimmelt, ezért . Továbbá a császári lakos nem rendelkezett vezetői engedéllyel sem. Nem csoda, hogy vádemelést javasolt ellene a rendőrség.

Szintén a vezetés (és az ital) rabja lehet az a férfi, akit május 21-én délután Kesztölcön állítottak meg. Az alkoholszonda bejelzett, aztán kiderült, hogy nem csak emiatt nem vezethetett volna, hanem azért is, mert az Esztergomi Járásbíróság, valamint a Tatabányai Törvényszék is eltiltotta ettől. Őrizetbe is vették a rendőrök.

A prímet viszont az a tatai férfi viszi, aki a lehető legátlátszóbb trükkel akarta megtéveszteni a rendőröket, amikor megállították vezetés közben: átült az anyósülésre, és azt mondta, más vezette a kocsit. Nos, tekintettel arra, hogy a sofőrülésben senki sem ült (hacsak nem csöppent Tata egy pillanatra valami olyan dimenzióba, ahol láthatatlan emberek vezetnek), később bevallotta: okkal találta ki a mesét: eltiltották a járművezetéstől. Mindemellett a kocsit kivonták a forgalomból, így még a láthatatlan sofőr sem vezethette volna, és másik rendszámot is szereltek rá. A helyzet csak fokozódott, amikor az autó kesztyűtartójában kábítószergyanús port és tablettákat találtak az egyenruhások, aztán kiderült, a sofőr (nem a láthatatlan, hanem az igazi) drogtesztje is pozitív.