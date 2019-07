Ítélkeztek a tatabányai bírók felett a sportbírók, meg is lett az eredménye

Miskolcon vettek részt a bíróság dolgozói az Országos Bírósági Sportnapokon, ahol dobogós helyet tudtak megszerezni.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg az Országos Bírósági Sportnapokat, amelynek ezúttal a Miskolci Egyetem campusa adott otthont. A háromnapos programon hat versenyszámban – sakk, asztalitenisz, tenisz, extrém futás, női kosárlabda, kispályás labdarúgás – mérték össze erejüket a bíróságok.

A Tatabányai Törvényszék csapata minden eddiginél jobb eredményt ért el, ugyanis összesítésben a második helyen végeztek a Debreceni Törvényszék mögött. Vegyes és női extrém futásban első, valamint második helyen zártak a versenyzőik (dr. Ódor Éva és Csizmadia Áron), vegyes és férfi asztaliteniszben pedig harmadik hellyel büszkélkedhettek (dr. Bükkösi Klára és Kaposi Péter). A többi sportágban is lelkesen képviseltették magukat, a labdarúgók már a megmérettetés előtt is havonta tartottak edzőmeccseket. Dr. Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai Törvényszék elnöke úgy fogalmazott az eredmény kapcsán: sikerük azt is jelzi, hogy a bíróságon dolgozók kiváló közösséget alkotnak, ez pedig segíti őket a mindennapi munkavégzésben is.