Kilenc személyt állítottak elő a rendőrök szombaton

A szombati napon is több balesethez riasztották a rendőröket, akik kilenc embert is elfogtak és három ittas sofőrrel szemben is intézkedtek.

Ezt ne hagyja ki! Tündérszépek: jelentkezz! Ingyenes profi fotózás, felkészítő tábor, modellszerződés, 10 millió forint értékű nyeremény a legszebbeknek! Jelentkezz! A rendőrség tájékoztatása szerint a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén szombaton a rendőröket tizenegy baleset helyszínéhez riasztották, amelyek közül négy járt személyi sérüléssel és hét baleset végződött anyagi kárral. Mindemellett a rendőrök három embert fogtak el és további kilencet állítottak elő. Az utakon három ittas vezetővel szemben intézkedtek és biztonsági intézkedésre két esetben került sor.