A férfi ügyében tartott tárgyaláson szakértőket is meghallgattak. A következő tárgyaláson ítélethozatal is várható.

Folytatódik a tárgyalás annak a férfinak az ügyében, aki – mint arról beszámoltunk – a gyanú szerint 2019. december 30-án egy lakásban brutális körülmények között ölte meg nőismerősét. A megyei rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába december 31-én 8 óra 30 perckor érkezett bejelentés arról, hogy egy oroszlányi lakásban női holttestet találtak. A rendőrség a helyszínen megállapította, hogy az áldozat halálát idegenkezűség okozta, és vélhetően előző este ölhették meg.

A bejelentő a lakás tulajdonosa volt. Az ügy vérfagyasztó részleteire nem sokkal később fény derült, ugyanis az elkövetéssel gyanúsított 55 éves K. K. L.-t két nappal később elkapták, és gyorsított eljárásban 2020. január 3-án le is tartóztatták. Mint megtudtuk, a férfi december 30-án 15 óra 30 perc körül találkozott egy oroszlányi itallerakat előtt az általa korábban már ismert, hajléktalan életmódot folytató nővel. Közösen bementek az üzletbe, ahol alkoholt és ásványvizet vásároltak, majd felmentek abba az oroszlányi lakásba, ahol a nő szívességből lakhatott.

Ott beszélgetni, italozni és csókolózni kezdtek, majd a férfi lement cigarettáért a dohányboltba, ahonnan visszatérve tovább folytatták az ivást. Ezt követően a gyanúsított ismeretlen okból megragadott két kést, és brutális kegyetlenséggel végzett partnerével: 17 alkalommal mellkason és a hason szúrta, majd két alkalommal is elmetszette a torkát. A férfi a lakásból a gyilkosságot követően 18 óra körül távozott.

Az asszony halálának oka vérzéses sokk volt, melyhez a tüdő, a máj, valamint a nyaki erek sérülése vezetett. A nő néhány percen belül meghalt. Az elszenvedett sérülések és a halál beállta között közvetlen oksági összefüggés van, mondta el a főügyész. Információink szerint a férfi egyébként büntetlen előéletű.

Sajtóhírek szerint a nő az ismerősénél lakott a társasházban, és a gyilkosság előtt ismerőseivel bulizott az oroszlányi főtéren. A nő lakhelyének tulajdonosa éjszakai műszakban volt, hajnalban hazaérve találta meg a szobában vérbe fagyva az áldozatot. Azonnal értesítette a rendőrséget és az asszony édesanyját, aki rögtön a helyszínre rohant.

A gyilkossággal gyanúsított férfi 2020 januárja óta letartóztatásban van, a megyei főügyészség az év novemberében különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat ellene, amelyben életfogytiglani börtönt javasolt a férfi ellen. Az ügyészség vádiratában azt is kérte, hogy az ítélethozatalig maradjon letartóztatásban az elkövető.

A férfi az előkészítő ülésen azonban tagadta bűnösségét, és azt állította: nem emlékszik semmire a gyilkosság idejében, ezért a bíró tárgyalást rendelt el. A február 12-én tartott ülés részleteiről a Tatabányai Törvényszék tájékoztatta a Kemma.hu-t. Eszerint a vádlott férfi továbbra sem változtatott véleményén, miszerint nem ő követte el a gyilkosságot.

Az üggyel kapcsolatban legutóbb tanúkat is kihallgattak, többek között a férfi cellatársait is, Ezen túl szakértőket vontak be az ügybe, így genetikus szakértőt és poligráfus tanácsadót is meghallgattak. Az újabb tárgyalást pedig február 17-e 8 órára tűzte ki a bíróság, amelyen ítélet is várható, a biroság.hu tájékoztatása szerint.