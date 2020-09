Szeptember 29-én dönt a bíróság arról, hogy letartóztatják-e a tárkányi sofőrt, aki a hét végén gázolt halálra egy motorost, majd hagyott sorsára a településen.

Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy kedden dönt a bíróság arról, hogy elrendeli-e annak a 42 éves férfi letartóztatását, aki egy tárkányi motorost ütött el, majd hagyott magára és segítségnyújtás nélkül hazahajtott. A motoros nem élte túl a balesetet.

Ahogy arról a Kemma.hu elsőként beszámolt, a sofőr nem volt ismeretlen a rendőrök előtt. A helyettes szóvivőtől megtudtuk, miket is követett el korábban a 42 éves férfi. 2014-ben ittas vezetés miatt egy év fogházbüntetést kapott 3 év próbaidőre felfüggesztve, és a járművezetéstől is eltiltották ugyanennyi időre. Még ugyanebben az évben két év börtönbüntetést is kapott, szintén felfüggesztve, hivatalos személy elleni erőszak miatt.