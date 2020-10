Nem csak a barátja lakását, de egy nem létező ingatlant is bérbe adott a csaló, akinek ügyét október 15-én Tatabányán tárgyalják.

A férfi egyik ismerősének külföldre kellett utaznia, ezért a nő megkérte a vádlottat, hogy amíg nem tartózkodik az albérletben, addig vigyázzon a lakásra, és viselje gondját az ott maradt kutyának. A férfi, miután elvállalta a feladatot, a jófogás.hu-n kezdte hirdetni a lakást.

Négy emberrel is megállapodott, hogy kiadja nekik az ingatlant. Meg is mutatta nekik, hármójukkal még az albérleti szerződést is aláírták. A negyedik érdeklődőnek nem feleltek meg a lakás paraméterei, ezért neki a férfi egy nem létező győri ingatlant ajánlott fel, ami már elnyerte a család tetszését, így velük is szerződött, sőt a kauciót is átvette. A csalásra csak akkor derült fény, mikor a bérlők ellátogattak a megadott címre, és rádöbbentek, hogy a kérdéses albérlet nem létezik.

A férfi kaució és bérleti díj címen a négy sértettől összesen 580 ezer forintot kapott – tájékoztat a Tatabányai Ügyészség.

Az ügy előkészítő ülését október 15-én tartják a Tatabányai Járásbíróságon. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az ülésen a bűnösségét beismeri, úgy őt a bíróság 1 év 11 hónap börtönbüntetésre ítélje, 2 évre tiltsa el a közügyektől, továbbá kötelezze a sértettek által előterjesztett polgári jogi igények megfizetésére.

