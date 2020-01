Két 19 éves fiatal az utcán vert meg egy ukrán férfit Oroszlányban

A két 19 éves fiatal Oroszlányban, a Szent Borbála téren előzetes szóváltást követően megvert egy 33 éves ukrán férfit.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanú szerint C. Zs. január 26-án 2 óra előtt Oroszlányon, a Szent Borbála téren előzetes szóváltást követően deréktájon rúgott, majd megütött egy 33 éves ukrán férfit. A két verekedőt szétválasztották, de C. Zs. a fogásból kiszabadult és még három alkalommal megütötte a sértettet. A verekedésből M. J. is kivette a részét, aki a sértettet szintén megütötte, és a nála lévő teleszkópos bottal fenyegető mozdulatokat tett. A rendőrök a két 19 éves férfit az Oroszlányi Rendőrkapitányságra előállították. Őket gyanúsítottként kihallgatták, az eszközt lefoglalták. Az oroszlányi támadók ellen súlyos testi sértés bűntett kísérlet miatt indult büntetőeljárás.