A férfi korábban már úgy megütötte a párját, hogy az életveszélyes koponyasérülést szenvedett. A távoltartás sem állította meg, újra megjelent a nőnél.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség december 26-án indítványozta annak a férfinak a letartóztatását, aki a vele szemben elrendelt távoltartás szabályait súlyosan megszegte és volt élettársa nyakához kést szorított, tudtuk meg a főügyészség helyettes szóvivőjétől, Zsirai Veronikától. A büntetett előéletű gyanúsított letartóztatását azért is kérték, mert vele szemben a bűnismétlés veszélye is fennáll. A nyomozási bíró az ügyészség indítványával egyezően egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását. A bíróság döntését az ügyész, a védő és a gyanúsított is tudomásul vette.

Május óta folytatnak nyomozást a férfivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt, mivel megalapozott gyanú merült fel arra nézve, hogy május 5-én, az éjszakai órákban egy Komárom-Esztergom megyei településen, egy családi házban előzetes szóváltást követően megütötte élettársát, aki az ütéstől elesett, a fejét a járólapba verte és életveszélyes koponyasérülést szenvedett el.

Emiatt a Tatabányai Járásbíróság nyomozási bírája május 16-án távoltartást rendelt el a gyanúsítottal szemben és megtiltotta, hogy a nővel kapcsolatba lépjen, és hogy az asszony ingatlanjától tartsa távol magát.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi a távoltartás szabályait december 21-én súlyosan megszegte, mivel a nő házának udvarában előzetes szóváltást követően az asszonyt arcon ütötte, majd egy 20 centiméter pengehosszúságú kést a nyakához szorított, közben azt kiabálta, hogy „ha nem leszel az enyém, akkor másé se”, majd elengedte a nőt.