Pénteken elrendelték annak a 14 éves fiúnak a letartóztatását, aki leszúrta az osztálytársát a Bolyaiban. A döntés ellen fellebbeztek.

A Borsonline információi szerint egy lány miatt késelte meg diáktársát egy bolyais 14 éves Tatabányán. A Tények úgy tudja, „halállistát” is készített a kamasz, aki otthonról bevitt konyhakéssel követte el szörnyű tettét. A fiú letartóztatásáról pénteken döntöttek: egy hónapra rendelték azt el, de a fiú védője és törvényes képviselője fellebbezett a döntés ellen. Információink szerint a késelő, bár a rendőrségen nem tett vallomást, most megszólalt a bíróságon.

A Bolyai János Általános Iskolában a Bors információi szerint a második óra utáni udvari szünet végén rántott kést F. R., és szúrta hasba az osztálytársát a tanteremben, a többi gyerek szeme láttára.

– Az osztályfőnök a gyerekek mögött haladva, néhány másodperc múlva lépett a terembe, addigra már megtörtént a cselekmény – közölte a Borssal Váraljainé Vasecz Mária, az intézmény vezetője. – A pedagógus, meglátva a sérültet, kivezette őt és az elkövetőt is a teremből. Azonnal mentőt hívtunk és amennyire tudtuk, elláttuk a sebét – tette hozzá az igazgatónő.

Üzent a megkéselt fiú

A sérült fiú már üzent is a kórházból aggódó osztálytársainak. Megműtötték, a körülményekhez képest jól van, és nagyon jólesik neki, hogy annyian aggódnak érte. Egy szemtanú arról beszélt a Borsnak, hogy a fiú előre eltervezhette tettét, ugyanis korábban egy lányon vesztek össze a megkéselt fiúval.

– Kihágásai korábban is akadtak, de olyan jellegű probléma nem volt, melyből bárki is arra következtethetett volna, hogy ilyen szörnyű tettet fog elkövetni. A családdal kapcsolatban álltunk, jelzéseink esetén a szülők együttműködőnek bizonyultak. Az érintett osztály tanulóihoz pszichológust kértünk, hogy az eseményeket minél hamarabb feldolgozhassák – szögezte le az intézményvezető.

Egy ismerős arról beszélt, hogy a késelő 14 évest nyugodt srácnak ismerték, szépen nevelte a családja, tisztességgel járt iskolába.

Változatos okokról beszélnek az emberek

A Tények műsorában egy bolyais szülő szólalt meg. Ő úgy tudja, nem volt előzménye az esetnek, de negyedikes-harmadikos gyerekek is látták a vérző áldozatot. A hírműsorban is több lehetséges okról beszélnek a szülők beszámolói alapján. Egyesek szerint „halállistát” készített a késelő fiú, akit sokan zaklattak, de mások szerint pont ő zaklatott másokat. Igazságot a nyomozás során lehet majd tenni. Olyan sajtóhírek is napvilágot láttak, hogy ugyan egy lány miatt, de nem féltékenység miatt történt az egész: ezek szerint a megszúrt fiú korábban egy olyan lány védelmére kelt, akit a későbbi késelő bántott.

Ami bizonyos: az intézményben ugyan van iskolaőr, de ő másik épületben teljesített szolgálatot, ezért a Bolyai most ide is fog kérni egyet.