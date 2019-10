Kanyarodás közben ütöttek el egy kerékpárost Dorogon

Elsőbbségadás elmulasztása miatt gázoltak el egy kerékpárost a Köztársaság út és a Bányász körönd kereszteződésénél.

Racsné Galambos Gréta, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy az október 30-án történt balesetben a Citroen Berlingoval közlekedő sofőr a Szent Borbála templom melletti mellékútról akart kikanyarodni a Köztársaság útra, eközben pedig elsodorta a hölgyet.

Információink szerint az eset láttán többen is a helyszínre siettek. Egy szemtanútól megtudtuk, hogy a járókelők, valamint az autósok is megpróbáltak segíteni a fejsérülést szenvedett kerékpárosnak és az esős időre való tekintettel takarókat és ruhaneműket helyeztek alá. A mentők később kórházba is szállították az áldozatot, aki a sérülése ellenére nem vesztette el az eszméletét. A riasztást követően a helyszínre érkeztek a Dorogi Rendőrkapitányság járőrei is, akik a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták az utat, a forgalmat pedig a környező mellékutcákba terelték.