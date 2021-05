Jótékonyság a hobbija: a komáromi tűzoltó Böjte Csabával segít az elesetteken

Tóth János főtörzsőrmester természetjáró egyesületével rászorulóknak, beteg gyerekeknek segít.

Tóth János, a komáromi hivatásos tűzoltó-parancsnokság főtörzsőrmester szeret másokon segíteni, és nem csak választott hivatásában, hanem magánemberként is. Mint a tűzoltó fogalmazott a Katasztrófavédelem magazinnak fogalmazott: a tűzoltói hivatás alapvetően arról szól, hogy másokon segítünk.

– Tehát az, hogy szabadidőmben ilyen dolgokkal foglalkozom, tökéletes harmóniában áll a hivatásommal. Hiszen segíteni jó -emelte ki.

A tűzoltó túraegyesületével, az Ácson működő Természetjáró Bakancsos Klubbal már huszonnyolc éves történetre tekint vissza, és a túrázás mellett jótékonysági akciókban is részt vesznek. Az alapításkor az egyesület a természetjárás megszerettetését és a környezetvédelemhez elengedhetetlen, tudatos szemlélet kialakítását tűzte ki fő céljául. Jánosék minden évben több programot szerveznek külön a környékbeli gyerekeknek létrehozott Túramanók programsorozaton belül, de a megye cserkészeivel is volt már közös megmozdulásuk.

Az egyesület a környezetvédelem fontosságát szemétszedési, kupakgyűjtési akciókon keresztül is hirdeti. A főtörzsőrmester elmondta, mindig is szerette a természetet, járt már a Mont Blanc-on, számos extrém teljesítménytúrát teljesített, és kétízben is végig ment már az Országos Kéktúrán is.

Az egyesülettel jótékonysági gyűjtések keretében minden évben jelentős mennyiségű élelmiszert juttatnak el a rászorulókhoz, illetve beteg gyermekek számára is. A karitatív munka során az egyesület többször is eljutott Erdélybe, ahol a Szent Ferenc Alapítvánnyal és Böjte Csaba atyával is együttműködnek a rászorulók megsegítésében. Az idén faültetési akcióban vesznek részt, illetve készültek a Madarak és fák napjára is.