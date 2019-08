Öt évet is kaphat a szlovák férfi, aki kalauzra támadt Tatánál

A rendőrök elfogták és kezdeményezték annak a szlovák férfinak a letartóztatását, aki megütötte a jegykezelőt a vonaton a tatai pályaudvart elhagyva. A férfi ellen közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének elkövetése miatt indult büntetőeljárás. A kihallgatás során beismerte bűnét és elmondta nem volt ideje jegyet venni a vonatra és a jegyellenőrzés során csak meg akarta ijeszteni a kalauzt.

A szlovák férfi augusztus 3-án este a Győrből Budapest felé közlekedő gyorsvonaton utazott,azonban menetjegyet nem váltott. A tatai pályaudvart elhagyva a munkáját végző kalauz ellenőrizni szerette volna jegye érvényességét, azonban azzal a férfi nem rendelkezett, ezért a jegyellenőr pénzbírságot szabott ki számára, amit a szabálytalanul közlekedő utas sérelmezett és ezért megütötte. Az ellenőr az ütés következtében megsérült. A bejelentést követően a rendőrök a tettest a vonaton elfogták és a Tatai Rendőrkapitányságra előállították. A BTK szerint az, aki közfeladatot ellátó személyt bántalmaz, egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

2010-ben egy háromfős társaság akart a vonaton jegyet venni, de azzal nem számoltak, hogy ilyenkor pótdíjat is kell fizetni. Mikor a vonat befutott Tata-Tóvárosba a kalauz és a fiatalok is leszálltak a vonatról, az egyik fiatal férfi pedig folyamatosan szidalmazta a jegykezelőt, dühében többször megütötte őt, majd mindhárman elszaladtak az állomásról. Alig egy órán belül elkapták őket a rendőrök.

2016-ban egy fiatalkorú vert meg egy kalauzt, miután a Tatabányáról Oroszlányba tartó járaton jegy nélkül utazott, majd kiabálni kezdett az jegyvizsgálóval. A fiú később a saját barátnőjét és egy másik nőt is bántalmazott a tatabányai vasútállomáson.

2018 őszén hét és fél év végrehajtandó fegyházbüntetést szabott ki közfeladatot ellátó személy ellen felfegyverkezve elkövetett erőszak miatt a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság egy férfira, aki bódult állapotban egy vonaton kést rántott, és azzal fenyegetőzött, hogy mindenkit megöl, amikor az ellenőr a jegyét kérte volna. A MÁV tájékoztatása szerint 2017-ben 87 támadás ért jegyvizsgálókat. Jellemzően arcon ütötték, leköpték őket vagy verbális agressziót kellett elszenvedniük. Előfordult az is, hogy késsel fenyegették, megrúgták, megütötték, szabad mozgásukban akadályozták őket. Idén már testkamerákat is tesztelnek az ellenőrök a MÁV Mátészalkát érintő járatain, hogy így is megelőzzék az atrocitásokat.