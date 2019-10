Játszva ismerkedhetnek a biztonságos közlekedéssel a komáromi ovisok

A komáromi Szivárvány Óvoda Két keréken a világ elnevezésű projekten nyert támogatásból új kerékpárokat és kismotorokat vásárolt az aprótalpúaknak.

Új járgányokkal tanulhatják meg a közlekedés alapjait az intézmény KRESZ-parkjában a Szivárvány Óvoda apróságai. Az ovi még tavasszal nyert a Tesco hipermarket Ön választ mi segítünk kampányában, ahol azoknak az intézményeknek, szervezeteknek segítenek, akik közösségükben egészséges életmódot népszerűsítő, környezetszépítő vagy épp oktató, képességfejlesztő programokat szeretnének megvalósítani.

A komáromi Szivárvány Óvoda Két keréken a világ elnevezésű projektjével négyszázezer forint támogatást kapott. A támogatásból többek között kerékpárokat és kismotorokat, futóbringát és rollert is vásároltak, ezzel sok gyerek arcára varázsoltak mosolyt.

Pintér Jánosné intézményvezető elárulta, ez már a második megnyert pályázatuk, az első segítségével tanösvényt alakítottak ki az udvaron. Hozzátette, köszöni a szülők munkáját, hiszen mindkét projektben sokat segítettek a zsetongyűjtésben. Az óvoda számára kiemelten fontos a környezeti nevelés, ezen belül a közlekedés, így bekapcsolódtak az Ovi-Zsaru programba is.

Ennek keretében Sárdi Tímea főhadnagy is ellátogatott hozzájuk, aki megmutatta a gyerekeknek a közlekedés alapszabályait a közlekedési táblák segítségével. Rendőrautóval érkezett, amelyet a gyerekek testközelből is megismerhettek. A nagycsoportosok a kisebbeknek is bemutatták, hogy kell szabályosan közlekedni a KRESZ-pályán. A bicikli kötelező tartozékai is szóba kerültek, amelyeket mágneses táblán tanulhattak meg a kicsik.