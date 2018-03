Több okból sem ülhettek volna a volán mögé, mégis megtették

A tatabányai rendőrök szabálysértési őrizetbe vettek egy 26 éves és egy 31 éves helyi férfit.

A tatabányai rendőrök március 11-én 10 óra 55 perckor a Széchenyi úton ellenőriztek egy segédmotor-kerékpárral közlekedő 26 éves férfit, aki sem vezetői engedéllyel, sem a járműre érvényes biztosítással nem rendelkezett, ráadásul az ittasság gyanúja is felmerült vele szemben. Az egyenruhások megszondáztatták, az eszköz pedig pozitív eredményt mutatott. Az is kiderült, hogy a férfi nem is vezethetett volna, a Tatabányai Járásbíróság ugyanis november 29-ig eltiltotta a járművezetéstől – ittas vezetésért…

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ugyanezen a napon, nem sokkal éjfél előtt egy újabb személygépkocsit ellenőriztek Tatabányán a megyeszékhely járőrei. A 31 éves sofőr átadta ugyan a jármű forgalmi engedélyét, de a jogosítványát nem. Mint mondta, otthon felejtette. Nem sokkal később kiderült, hogy a férfi hazudott a rendőröknek, ugyanis a Tatabányai Rendőrkapitányság április 10-ig eltiltotta a járművezetéstől, így nem felejthette otthon azt, ami nincs is.

A rendőrök mindkettejüket előállították a Tatabányai Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették őket, és kezdeményezték velük szemben a gyorsított bírósági eljárás lefolytatását.

(Nyitókép: Shutterstock)