„Istennek dicsőség, embernek segítség!” – vallja a kitüntetett kesztölci tűzoltó

A minap az önkéntes tűzoltóknak adható legnívósabb kitüntetéssel, Gróf Széchenyi Ödön-emlékplakettel tüntették ki Siska Gábort, a Kesztölci Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnokát. A szervezet vezetője közös érdemnek tekinti, hiszen a tűzoltó (is) csapatban hatékony.

– Hazámat szolgálom! – válaszolta gratulációmra reagálva Siska Gábor, aki azt mondta: lehet, egy kicsit másként értelmezte József Attila Altató című versének utolsó versszakát, és az első két sor szimpatikus költői kérdéseinek opciói nem feltétlen késztették döntésre… Egyszerre önkéntes tűzoltó és önkéntes mentőcsoport tagja, emellett önkéntes tartalékos katona is, valamint mezőőrként és falugondnokként is tevékenykedik.

1988-ban, általános iskolásként került kapcsolatba a helyi önkéntes tűzoltósággal, de csak 1990-től vált regisztrált ifjúsági taggá. Akkoriban ezt ki kellett érdemelni, és ez a két év egyfajta „próbaidő” volt a kitartásuk tesztelésére, valamint a rájuk bízott egyszerű feladatok végrehajtására.

– Az akkori lehetőségek megengedték, hogy felügyelet mellett különböző feladatokat elvégezzünk, és elleshettük a káresetek felszámolási technikáját is. Előfordult, hogy a tanóráról hívtak ki bennünket káreseményhez. Tizen­nyolc évesen felkészülten kezdtük el a tűzoltóvégzettség megszerzésére megszervezett tanfolyamot – idézte fel.

Fel kellett nőni az emelt szintű feladatokhoz

Az alapfokú tűzoltóvizsga után kisgépkezelői vizsgák, tűzoltásvezetői képesítés és speciális szaktanfolyamok következtek. 2000-ben szerelt le sorkatonaként, majd előbb parancsnokhelyettes, végül parancsnok lett, továbbá megválasztották a kesztölci egyesület elnökének.

– Húszévesként ezt hatalmas dolognak tartottam, ugyanakkor nagy felelősséggel és rengeteg munkával is járt. Hamar fel kellett nőni az emelt szintű feladatokhoz – mondta.

A kilencvenes években pályázatok híján nehéz helyzetben voltak az önkéntes tűzoltó-egyesületek, nekik is sokszor úgy kellett összekilincselni a működésükre, felszerelésükre szánt összeget. Sokat jelentett, hogy a tűzoltók szülei, hozzátartozói is szívesen kisegítették őket, ha megszorultak.

– Köszönet érte! – szólt közbe.

Az önkormányzati támogatás volt az egyetlen bevételi forrásuk, amely vagy volt, vagy nem, de mindenképp kipótlást igényelt.

– Ma már szerencsére sokkal pozitívabb a helyzet. Az önkormányzat több éve már a fő támogatónk és pályázni is lehet több irányba, melyekkel sok munka van. Nem is mindig sikerül, de ez a fejlődés ára, és úgy gondolom, aki ezzel nem él, az ne várjon más csodát! – jegyezte meg.

A parancsnok továbbra is rendkívül motivált

Siska Gábor az eltelt évtizedek után is lelkes, mivel nincs két egyforma év, két egyforma hónap sem, így az önkéntesség kellő izgalommal és változatos feladattal szolgálhat.

– Ha valakinek egyszer megadatik, hogy segíthessen egy komolyan bajba jutott személyen, akkor azt sosem felejti el, mindig benne marad ez a jó érzés. Motivál az is, hogy bíznak bennünk a lakosok, bátran fordulnak hozzánk, ha baj van! – fogalmazott.

A kesztölci önkéntes lánglovagok minden feladatnál helytállnak: karácsonyfa-állításban segítenek, szociális tüzelőfát aprítanak fel és szállítanak ki, vízbiztosításban, síkosságmentesítésben és napjaink vírushelyzeti feladataiban is vezető szerepet vállalnak. Továbbá részt vesznek a falu rendezvényein, protokoll- és egyéb feladataiban is.

– A riasztások sokszínűsége, a váratlan helyzetekre való megfelelő reagálás komoly tréninget követel ma már a tűzoltótól, legyen az önkéntes vagy hivatásos. Ez is szabadidőt követel, így a legnagyobb-legértékesebb felajánlás az „idő”, melyet rohanó világunkban nem egyszerű leegyeztetni. Nem lenne senki tűzoltó, ha nem lenne mögötte egy elfogadó család – tette hozzá.

Siska Gábor folyamatos fejlődésre törekszik

Kezdetben a menedzsmenti feladatok, a szakmai előírások, felülvizsgálatok kezelése, gyakorlatok lebonyolítását, pályázatokat mind egyedül végezte, de kellő kitartással és kemény munkával nagy eredményeket ért el. A legnagyobb sikernek a folyamatos fejlődést tartja: lecserélhették járműveiket és pályázatok révén korszerű, minőségi eszközökkel gyarapodtak.

– Nagy álmom volt, hogy szerezzek az egyesületnek egy olyan korszerű, nagy értékű akkumulátoros feszítő-vágót, amihez nem kell külön kiszolgáló adapter, kábeldob. Ezt végül a NEA és az OKF-MTSZ pályázatainak, valamint a saját egyesületi önerőnek a felhasználásával és ezek összehangolásával valósítottuk meg. Kis helyen is elfér, és gyorsabban használható a hagyományos változatnál – ismertette.

A NEA-n pályáztak egy terepjáróra is. Nagy hasznát vennék egy összkerekes járműnek, amelyre több felszerelés is ráférne, és akár mobil hordágyként is használható lenne a nehezített terepeken.

– Az eszközállomány fejlesztése mellett fontos, hogy az utánpótlás-nevelésről is gondoskodjunk. A mostani ifis állomány lassan felnőtté válik, így újra meg kell szólítani a fiatalokat. El kell vinni őket versenyekre, szakmai táborokba, rendezvényekre, hogy megtudják, milyen jó közösségben lenni. Cél, hogy megszeressék a tűzoltóságot és a segítségnyújtás varázsát – vélekedett.