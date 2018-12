Minél rikítóbb, annál biztonságosabb – így öltözzön, ha biciklizik

Az úttesten közlekedő bringásokra figyelni kell az autósoknak, ez tény. Bicikliút ide- vagy oda: a kerékpáros is megkönnyíti a saját és az autós dolgát is, ha megfelelő színű ruházatban kerekezik az úton.

A pszichológia nagy jelentőséget tulajdonít a színeknek. De mi a helyzet közlekedés-biztonsági szempontból? Az Esztergomi Rendőrkapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottsága tett közzé egy könnyen értelmezhető infógrafikát a színek és a láthatóság kapcsolatáról – autós szemmel.

Nappal még talán nem is releváns, sötétedés után, a látótávolság csökkenésével azonban – szó szerint – létfontosságú, mit visel a biciklis, ha az úttesten közlekedik. Eszerint aki feketében van,az olyan, minta kamuflázst viselne: beleolvad a környezetébe.

Mi a legjobb?

Minél rikítóbb színű az öltözék, annál messzebbről és jobban látszik bárki a sötétben. A legjobb, ha valaki zöldet vesz fel, például láthatósági mellényt biciklizéskor. Így ugyanis már 130 méterről látja az autós a kerékpárost (vagy akárkit az úton), így időben és biztonságosan, megfelelő oldaltávolságot tartva ki tudja kerülni. Egy mellény beszerzése nem egy vagyon, de annál többet ér: életmentő is lehet.

Az öltözék mellett természetesen fontos a megfelelő világítás is a bringánkon: elöl is hátul is csak lámpával szabad közlekedni az úttesten sötétedés után, illetve lakott területen kívül, a biciklis közlekedésre engedélyezett utakon.

