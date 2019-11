Hogy lehet duplán ittasan vezetni? A kalocsai férfi Esztergomban megmutatta!

Újabb önsorsrontó szabálysértésről számolt be a Kemma.hu-nak a megyei rendőr-főkapitányság. Ezúttal egy kalocsai férfi esetét mutatjuk be.

Többször számoltunk már be önsorsrontó, vesztes helyzetekről, amelyekben a szabálysértők minden lehetőt elkövettek azért, hogy a lehető legrosszabb helyzetben kerüljenek szembe a törvénnyel. A minap például az esztergomi rendőrök kétszer állítottak elő egy nap alatt az esztergomi rendőrök egy járművezetőt, aki ittasan ült volán mögé. A 33 éves sofőr ellen szabálysértési – és büntetőeljárást is kezdeményeztek.

A rendőrök november 1-jén délben, Esztergomban, a Terézia úton állították meg először a férfit, és ellenőrizték őt, a kocsit, valamint a 41 éves utast. A sofőr a járőröknek nem tudta átadni vezetői engedélyét, mivel azzal nem rendelkezett. Bónuszként elmondta, hogy a vezetés előtt pedig szeszes italt fogyasztott. Kiderült az is, hogy a járműre nem kötöttek kötelező biztosítást, valamint a műszaki érvényessége is lejárt. A férfival szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív lett, ezért őt mintavétel céljából a rendőrkapitányságra előállították. A mérési eredmények alapján a kalocsai lakossal szemben büntetőeljárást, az elkövetett cselekmények kapcsán szabálysértési eljárást is kezdeményeztek.

A jármű tulajdonosa az a 41 éves nő volt, aki utasként tartózkodott a gépjárműben. Mivel ő olyan személynek engedte meg a járművezetést, aki a vezetés személyi feltételeinek nem felelt meg, ezért vele szemben is szabálysértési eljárást kezdeményeztek a rendőrök.

Ugyanezen a napon a helyi rendőrök 15 óra előtt Esztergomban, a Mátyás király úton állították meg újra emberünket. Újra vezetett. Azon már meg se kell lepődni, hogy az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott ezért újabb mintavétel céljából ismét előállították, majd férfi ellen újabb eljárást kezdeményeztek.