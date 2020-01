Egy nap alatt hat ittas sofőrt fogtak a rendőrök. Törött, világítás nélküli kocsival bukott le egy ittas sofőr Komáromban. Tatabányán volt ittas sofőr, aki jogsi nélkül nézett a pohár aljára, majd vezetett.

Az Esztergomi Rendőrkapitányság járőrei január 19-én éjfél után a Puskás Tivadar úton ellenőriztek egy autót és annak vezetőjét. A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, ezért a rendőrkapitányságra előállították. A mérési eredményekre tekintettel vele szemben büntetőeljárást kezdeményeztek. Az iratok ellenőrzése során kiderült az is, hogy a férfi vezetői engedéllyel nem rendelkezik, a gépkocsi ideiglenesen ki van vonva a forgalomból és kötelező felelősségbiztosítás sincs rá kötve. A forgalmi engedélyt és a hatósági jelzést a rendőrök elvették.

A dorogi rendőrök ugyanezen a napon hajnalban a Pataksor utcában megállítottak egy tehergépkocsit. A sofőrnél is kijelzett az alkoholszonda, ezért őt is a kapitányságra vitték. A mérési eredmények alapján a kesztölci férfival szemben közigazgatási bírságot szabtak ki.

A tatabányai egyenruhások 23 órakor a Zrinyi utcában állítottak meg egy sofőrt. A férfinél is bejelzett a szonda, így őt is a kapitányságra is vitték ezek után. Ellene büntetőeljárást kezdeményeztek emiatt, de ez nem minden. Kiderült, hogy a 39 éves férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel, azt korábban ugyanis pont ittas járművezetés miatt elvették tőle, valamint a járműre kötelező felelősségbiztosítás sincs kötve és a műszaki érvényessége is lejárt. Az elkövetett szabálysértések miatt ellene szabálysértési eljárás indult.

A helyi járőrök Komáromban, a Vásártér előtti útszakaszon éjszaka egy világítás nélkül, bal oldalán megrongálódott személygépkocsit állítottak meg. Miután a sofőr tántorogva kiszállt a járműből alkoholszondát alkalmaztak vele szemben és a rendőrkapitányságra előállították. A rendőrök a 30 éves férfi ellen büntetőeljárást kezdeményeztek.

Tatán a járőrök két járművezetővel szemben intézkedtek, akik a vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak. Mindkét férfi esetében közigazgatási bírságot szabtak ki.

Ezen esetek apropóján is felhívja a figyelmet a rendőrség, hogy a vezetés előtt és közben senki ne fogyasszon alkoholt! Kiemelték: a kis mennyiségben elfogyasztott szeszes ital is hatással van a vezetési képességekre, nő a reakcióidő, tompulnak a reflexek, ezáltal növelve a balesetek bekövetkezésének a kockázatát. Emellett arra is emlékeztettek, hogy a balesetek elkerülése érdekében a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, hogy a szabályokat betartva, egymásra odafigyelve vesznek részt a közlekedésben.