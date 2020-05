Hat drogdílert vettek őrizetbe a tatabányai nyomozók (videó)

A házkutatások során több mint két kilogramm kábítószert és több mint húsz millió forint készpénzt és három személygépkocsit is lefoglaltak a rendőrök.

A rendőrség tájékoztatása szerint Tatabányai Rendőrkapitányság által folytatott büntetőeljárásban több szerv közreműködésével május 21-én éjszaka elfogtak egy 34 éves és egy 37 éves tatabányai férfi, másnap pedig egy 32 éves, szintén tatabányai lakost. Május 23-án újabb három főt állítottak elő a rendőrkapitányságra, egy 31 és egy 33 éves tatabányai, valamint egy 35 éves környebányai lakost is.

A hat férfi ellen kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt indult büntetőeljárás, valamint ötük ellen még kábítószer birtoklása vétség elkövetése miatt is. A tettesek a gyanú szerint kábítószergyanús anyagot szereztek meg abból a célból, hogy azt továbbértékesítsék. Őket a Tatabányai Rendőrkapitányság nyomozói gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették. A rendőrök kezdeményezésére a Tatabányai Járási Ügyészség indítványt tett a letartóztatásukra, amit a Tatabányai Járásbíróság elrendelt.

A rendőrök a bevezetett nyomozati cselekmények során több mint 2 kilogramm különböző fajtájú kábítószert, három személygépkocsit és több mint húsz millió forint készpénzt is lefoglaltak. Ezen kívül a kábítószer mérésére használatos eszközöket is lefoglaltak a nyomozók. A rendőrök még további 10 főt is kihallgattak gyanúsítottként, akik ellen kábítószer birtoklása vétség miatt indult büntetőeljárás.