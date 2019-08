Tippeket adtak a rendőrök a szárligeteknek, akik felvették a harcot a bűnnel

Nyáron gyakori, hogy napokra maradunk távol otthonunktól, ilyenkor fontos, hogy tisztában legyünk lehetőségeinkkel és megelőzzük az esetleges betöréseket.

A hétfő délután tartott bűnmegelőzési nap alkalmából a megyei főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársai személyes vagyonvédelmi tanácsadással várták az érdeklődőket.

– A mobil bűnmegelőzési centrum kisbuszával érkeztünk Szárligetre, amely régiós szinten is elérhető. A településen különböző tanácsokkal, valamint a bűnmegelőzésre szolgált eszközök bemutatásával vártuk a látogatókat – mondta a megyei rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztályának két munkatársa, Prets­ner Ramóna, valamint Székely Zoltán.

Fontos, hogy a nyár folyamán se hagyjuk őrizetlenül hetekig otthonunkat, hiszen a betörőknek könnyű célponttá válhat a lakásunk.

– Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a nyílászárókat minden esetben zárjuk be, még akkor is, ha csupán pár percre hagyjuk el otthonunkat. A nyaralás ideje alatt is ügyeljünk arra, hogy valaki mindig szemmel tartsa a lakást, valamint az üdülés ideje alatt ne posztoljuk ki tartózkodási helyünket a közösségi hálóra – tette hozzá Pretsner Ramóna.

– A jelenlévőknek mindig bemutatjuk a különféle elektromos készülékeket, amelyeket ők is könnyedén tudnak használni a mindennapokban. Az egyik legnépszerűbb szerkezet az az úgynevezett időkapcsoló, amelynek segítségével időzíthető, hogy melyik lámpa, mennyi időre kapcsolódjon fel, ezzel is jelezve a betörőknek, hogy otthon tartózkodunk. Amit még szoktunk ajánlani, az az elektromos ajtóék, amely nem csupán megakadályozza, hogy az ajtót egy bizonyos foknál tovább nyissák, hanem sípoló hangjával el is üldözheti a bűnözőt.

A programon a Bike­safe-adatbázisba is regisztrálhattak az érdeklődők. Pretsner Ramónától megtudtuk, hogy a kerékpárokat pár perc alatt be lehet jegyeztetni az országos adatbázisba, ahová képpel, valamint alvázszámmal kerülnek fel a bringák, így lopás esetén könnyebben megtalálhatják őket.