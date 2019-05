Felüggesztett börtönt kaphat a hamisan tanúzó férfi

A férfi egy bűnügyben vallott hamisan barátja mellett. Az ügyészség javaslata alapján a férfi felfüggesztett börtönt érdemel.

A Tatai Járási Ügyészség büntetőügyben elkövetett hamis tanúzás bűntette miatt emelt vádat azzal a budapesti férfival szemben, aki a vád szerint egy olyan barátja mellett tanúskodott hamisan, aki ellen testi sértés bűntette miatt volt folyamatban büntetőeljárás.

A testi sértés bűntette miatt indult büntetőeljárás befejezését követően a hamis tanúval szemben indult meg a büntetőeljárás. Az ügyészség a vádiratban indítványt tett arra, hogy a Tatai Járásbíróság a büntetlen vádlottat, amennyiben az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri, 1 év börtön fokozatú szabadságvesztésre ítélje, melynek végrehajtását 1 év 6 hónap próbaidőre függessze fel.

A vádlott a barátja ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt folyamatban volt büntetőeljárásban tanúként hallgattak ki. A baráttal szemben azért folyt a büntetőeljárás, mert 2016. június 23-án az esti órákban Tata egyik utcájában egy vitában egy legalább 10 cm pengehosszúságú zsebkéssel, kis-közepes erővel, köríves mozdulattal hátba szúrta vitpartnerét.

Aférfi barátja mind a nyomozás során, mind pedig a bírósági eljárás során tagadta a testi sértés bűntettét, azzal védekezett, hogy jogos védelemből vette elő a kést, mivel a sértett több személlyel üldözőbe vette, majd utolérve őt, rátámadt, továbbá ő szúró mozdulatot a sértett felé nem tett, a bicskát csupán maga elé, a vitapartnere felé tartott, a késbe a sértett véletlenül belemozdult.

A testi sértés bűntette miatt indult büntetőeljárás során a nyomozó hatóság, valamint a bíróság is tanúként hallgatta ki a férfit, aki a tanúkihallgatásai alkalmával az ügy lényeges körülményeire nézve valótlan tartalmú vallomást tett. Abarátjának védekezését alátámasztva azt állította, hogy barátját több személy, köztük a vitapartner is üldözte, akik közül az egyik személy meg is ütötte barátját. A bíróság által megállapított ítéleti tényállás szerint a sértett egyedül ment a gépjárművel megkeresni a vádlott barátját, ezért a tanúvallomás hamis.

