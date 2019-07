„A magyarok fantasztikusak” – a brit futónőnek rendőrök és becsületes megtaláló segített

Rosei Swale Pope jelentleg Brightonból tart Katmandu felé, de már 2003 óta futja körbe a világot a 73 éves brit állampolgárságú nő. Futásával a daganatos gyermekek részére gyűjt pénzt, illetve felhívja a figyelmet a rák elleni küzdelem fontosságára. Útja során júliusban megyénket is érintette. 10-én Tatabányán járt, amikor egy üzletben történt vásárlást követően vette észre, hogy elveszett a GPS készüléke, és feljelentést tett a rendőrségen.

A rendőrség tájékoztatása szerint a nő ismerte a navigáció utolsó pozícióját, amely Tornyópusztát jelölte. A gyermelyi körzeti megbízott, Lénárt Gyula rendőr főtörzszászlós nem sokkal ezután kiérkezett a megadott helyszínre, ahol egy állampolgár átadta neki a megtalált készüléket. Az egyenruhások másnap a Tatabányai Rendőrkapitányságon visszaadták a futónőnek az elveszett készüléket.

Be aware that I was the recipient of so much human true magic yesterday from those who supported me even if I don’t get the LOST SPOT are back today which I hope I WILL because Hungarian people are fantastic, – lovely lovely people here. – and we now know where it is.

— Rosie Swale Pope MBE (@RosieSwalePope) 2019. július 11.